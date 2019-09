Des affiches électorales vandalisées à Rimouski

La candidate libérale Chantal Pilon déplore ce vandalisme et affirme que son équipe a porté plainte à la Sûreté du Québec pour le dénoncer.

Elle ajoute que la campagne électorale est un moment privilégié pour débattre d'idées pour la région et que de tels gestes n'aident pas le processus démocratique.

Moi, dit-elle, je respecte énormément les autres candidats et les autres partis, ça fait partie du processus démocratique. Quand on vient vandaliser des pancartes, on ne respecte plus ce processus-là.

On mérite de débattre sur les vraies choses et non pas du vandalisme au niveau de nos pancartes. Chantal Pilon, candidate libérale dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

La candidate libérale Chantal Pilon (Archives) Photo : Radio-Canada

De son côté, la candidate conservatrice, Nancy Brassard-Fortin, rapporte que huit de ses affiches électorales ont également été vandalisées, mais elle n'a pas l'intention de porter plainte, puisqu'elle attribue ces actes de vandalisme à des jeunes.

Les personnes qui commettent des actes de vandalisme peuvent être accusées d'avoir commis un méfait et s'exposent à des amendes, voire à une peine allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement.

