Début des audiences pour Meng Wanzhou à Vancouver

Mme Meng est arrivée détendue et souriante. Son bracelet de sécurité électronique bien visible à la cheville, elle était accompagnée de ses gardes du corps.

Ses avocats veulent démontrer que son arrestation à l'aéroport de Vancouver était illégale. Selon eux, les autorités canadiennes ont agi en tant qu’agents délégués du FBIFederal Bureau of Investigation américain. Ils réclament l’accès aux notes, aux courriels, aux messages textes, aux rapports et aux autres documents qu’ils croient pouvoir utiliser pour soutenir leur cause.

La juge a fait valoir que la demande d'accès aux documents était « très étendue » et suggère aux avocats de réfléchir à des demandes plus précises.

Les autorités américaines ont jusqu'à la fin du mois de janvier 2020 pour déposer leur demande d'extradition contre Meng Wanzhou.

Plus de détails à venir.

Avec des informations de Benoit Ferradini et Jason Proctor