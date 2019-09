Atteinte d'un cancer, la conseillère Diane Deans se retire temporairement

Je ne me suis pas senti bien cet été et après avoir passé une myriade de tests médicaux, j'ai reçu un diagnostic dévastateur de cancer des ovaires , a fait savoir dans un communiqué Mme Deans, qui préside aussi la Commission de services policiers d’Ottawa ainsi que Prévention du crime Ottawa.

Elle se dit très reconnaissante envers le personnel médical du Centre de santé pour les femmes Shirley-E.-Greenberg et la clinique du cancer de l'Hôpital d'Ottawa, qui la guident à travers ses traitements.

Ces derniers devant commencer cette semaine, ce sont les vice-présidents de la Commission de services policiers d’Ottawa et de Prévention du crime Ottawa qui assureront l'intérim pendant son absence.

J'ai servi cette ville pendant 25 ans avec passion et dévouement et j'ai hâte de revenir l'année prochaine, en santé et en rémission, pour exercer le travail que j'aime, l'année prochaine , poursuit Mme Deans.

Vos pensées et vos prières sont ce qui compte le plus pour moi. Diane Deans

Mme Deans a été élue pour la première fois au conseil municipal d’Ottawa en novembre 1994. En octobre 2018, elle a été réélue pour un huitième mandat sans interruption. Elle est devenue la première femme à présider la Commission de services policiers d'Ottawa.