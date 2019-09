Le Festival international des films de femmes de Saint-Jean, à T.-N.-L., dévoile sa programmation

Du 16 au 20 octobre, une cinquantaine de films locaux et internationaux réalisés par des femmes seront présentés au public. Cette 30e édition de l’événement comprendra également un forum de réalisatrices, d’actrices et de cinéastes.

Quand j’ai fondé ce festival, il y a 30 ans, il n’y avait qu’une représentation, Burning Woman, de l’Office national du film , raconte la fondatrice du festival, Noreen Golfman, qui se dit extrêmement fière de la croissance continue du festival.

Un trio de films réalisés par des francophones sera présentés au festival.

Quel joli temps pour fêter ses vingt ans, un film mettant en vedette Lily Rose Depp, sera projeté grâce à un partenariat avec l’ambassade de France. L’oeuvre francophone La brute sera aussi présentée lors d’une projection de courts-métrages.

Rustic Oracle, un film qui tente de sensibiliser le public au traumatisme des femmes autochtones disparues et assassinées, sera le dernier long métrage présenté au festival. Réalisée par la Québécoise Sonia Bonspile Boileau, l’oeuvre raconte l’histoire d’Ivy, qui essaie de retrouver sa soeur Heather, portée disparue.

Jenn Brown, la directrice générale du FIFFSJFestival international des films des femmes de Saint-Jean , note que le festival tente d’accueillir de plus en plus de films qui parle des communautés autochtones, LGBTQ et des nouveaux arrivants.

Le documentaire Luben and Elena, par Ellie Yonova, raconte le parcours émouvant de la famille Boykov, deux artistes bulgares qui ont fui le communisme dans les années 1980 et qui ont passé les décennies suivantes à Terre-Neuve.

Becoming Labrador, un documentaire réalisé par Tamara Segura, Justin Simms et Roghan Fernando, détaille l’expérience et les difficultés d'immigrants philippins qui se sont établis au Labrador.

D’autres longs métrages, notamment Body and Bones, de la Terre-Neuvienne Melanie Oates, et Black Conflux, un film tourné dans la péninsule Avalon, mettent en vedette le paysage et la culture de la province.

35 000 $ pour un projet en français

Lors de l’annonce des films choisis pour cette édition du FIFFSJFestival international des films des femmes de Saint-Jean , les organisateurs de l’événement ont aussi décerné le prix RBC Michelle Jackson, octroyé à une réalisatrice émergente à Terre-Neuve.

La gagnante, Kerrin Rafuse, reçoit 35 000 $ pour réaliser son projet, La Veillée, un film en français qui s’inspire d’un conte traditionnel franco-terre-neuvien.

Le film sera présenté lors de la dernière séance du festival l’année prochaine.