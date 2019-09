Le rêve olympique de Catherine Traer, bien vivant

La joueuse de basketball de Chelsea, Catherine Traer, a fait un pas de plus vers une participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en basket 3x3. La jeune femme de 24 ans a remporté, avec son équipe, le plus récent tournoi de la Fédération internationale de basketball (FIBA) à Edmonton, dimanche, 19-17 contre les États-Unis.

« On s'améliore rapidement! On commence à vraiment bien comprendre le jeu qui est très différent du basketball 5x5. C'est vraiment le fun. On est en train de monter et on est sur un bon petit roll », mentionne Traer après cette dernière victoire.

Les gagnantes du tournoi d'Edmonton 2019, Paige Crozon, Michelle Plouffe, Catherine Traer et Katherine Plouffe Photo : Gracieuseté de FIBA

Traer et ses coéquipières doivent maintenant attendre la confirmation de leur participation à un tournoi de qualifications, en mars prochain. Les trois meilleures formations de ce tournoi à 20 équipes obtiendront ensuite leur laissez-passer pour les Jeux olympiques, au Japon.

Avec leur récente série de succès, 19 victoires de suite, les Canadiennes sont confiantes pour la suite, même si elles doivent toujours composer avec une bonne part d'inconnu.

« Il y a beaucoup d'équipes du top-20 contre qui on n'a pas joué. Le Qatar et les équipes d'Amérique latine, on ne les a pas vues. L'Argentine est très forte aussi. Ça va être de trouver ce qu'on peut sur ces équipes-là pour se préparer », précise l'ancienne meneuse des Ravens de Carleton et des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa.

Catherine Traer alors qu'elle portait l'uniforme des Ravens de Carleton. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Catherine Traer, les soeurs Plouffe (Katherine et Michelle) et Paige Crozon se rendent difficilement compte de leur progression des derniers mois dans un sport relativement nouveau pour elles. « Presque personne n'avait vraiment joué au 3x3, sauf pour le plaisir en pratique des fois. Ç'a été un apprentissage tout l'été », raconte Traer.

Le basketball 3x3, c'est 10 minutes d'effort. Il faut courir, sauter, défendre et lancer pendant 10 minutes et ensuite tu as fini! C'est très différent. Catherine Traer, joueuse de basketball

Rester en forme avec le basketball 5x5

En attendant le gros tournoi du mois de mars, les joueuses vont s'assurer de rester en forme grâce au basketball traditionnel. Les soeurs Plouffe et Catherine Traer joueront dans une ligue professionnelle, en France, au cours des prochains mois.

La joueuse Catherine Traer dans l'uniforme canadien lors des Jeux du Commonwealth, en 2018 Photo : Associated Press / Rick Rycroft

« C'est surtout de continuer de travailler nos habiletés individuelles parce que, le 3x3, c'est très isolé comme jeu. Il faut travailler nos dribbles, nos lancers, etc. Nous devrons arriver prêtes et confiantes en mars. Ça fera une grosse différence », souligne Traer.

Chaque tournoi et chaque victoire rapproche la joueuse de l'Outaouais de son rêve de participer aux Jeux olympiques. Le fait que son parcours se réalise dans une discipline qu'elle n'a découverte que récemment est plutôt ironique.

La joueuse de basketball Catherine Traer rêve aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

« J'aurais jamais pensé aller aux Jeux de cette façon. Mais, quand une porte s'ouvre, tu rentres et tu fais tout pour atteindre tes objectifs. Ce serait incroyable de me rendre aux Olympiques », s'enflamme la jeune femme quand elle résume son aventure.