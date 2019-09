YouTube recule et modifie les critères d'obtention d’un compte vérifié

La compagnie devait rendre la vérification de l’identité plus rigoureuse afin d’éliminer les faux comptes, mais le changement n’a pas eu l’effet escompté.

En fait, de nombreuses personnes qui avaient déjà de tels comptes étaient pénalisées et allaient perdre leur sceau de vérification, ce qui a engendré une vague de protestations.

YouTube a donc décidé que les utilisateurs et utilisatrices qui avaient déjà des comptes vérifiés les conserveraient, mais que l’attribution du sceau ne se fera plus automatiquement quand on atteint 100 000 personnes abonnées, comme par le passé.

Les seuls utilisateurs et utilisatrices qui pourront faire une demande de garantie d’identité sont ceux et celles qui représentent une marque ou qui sont vulnérables au vol d’identité.