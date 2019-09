La grande séduction de la Fête des récoltes de Cap-au-Renard

La onzième Fête des récoltes de Cap-au-Renard a séduit les familles et les nouveaux arrivants dimanche.

Légumes, viennoiseries, artisanat... il y en avait pour tous les goûts dimanche devant la petite chapelle de Cap-au-Renard.

Cette année, le marché public était composé d'une douzaine d'exposants venus principalement de la MRC de la Haute-Gaspésie, a constaté l'une des bénévoles organisatrices, Marie-Ève Paquette.

Le beau temps a contribué à attirer quelques centaines de personnes dimanche. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Il y a quand même un noyau assez solide à Cap-au-Renard. On a plusieurs producteurs dont Mont-Café, l'herboriste Clou de girafe et le Jardin des gourmands, le volet maraîcher de la coop du Cap, mais c'est ouvert à toute la MRC. Il y a même des gens de l'extérieur qui se joignent à nous , souligne-t-elle.

C'est une fête de village qui revient d'année en année, il y a vraiment un attachement. On célèbre l'abondance de notre petit coin! Marie-Ève Paquette, membre du comité organisateur de la Fête des récoltes

Parmi les nouveaux exposants, le boulanger français Philippe Turquet admet qu'il n'avait jamais entendu parler de Cap-au-Renard avant son arrivée ici, il y a trois mois. Il constate que l'offre de produits spécialisés est insuffisante pour répondre à la demande actuelle.

La Gaspésie est très dynamique, il y a plein d'initiatives, mais il y a un vrai manque, une vraie demande pour des produits de boulangerie-pâtisserie en Gaspésie , observe-t-il.

Philippe Turquet est installé en Gaspésie depuis quelques mois. Photo : Radio-Canada

Si la nature et les gens du coin l'ont convaincu de poser ses valises en Haute-Gaspésie, le boulanger admet qu'il ne sait pas encore combien de temps il restera dans la région. Je vis un jour à la fois , explique Philippe Turquet.

J'ai travaillé toute la nuit pour faire ces viennoiseries, alors je suis un peu euphorique et dans l'adrénaline de voir tout ce monde et de rencontrer des personnes à travers ce que je vends, c'est ce qui m'intéresse , ajoute-t-il.

Il n'est pas le premier à se laisser séduire par la Fête des récoltes de Cap-au-Renard.

L'ambiance familiale et festive de l'événement, jumelée à l'emplacement de la chapelle perchée devant le fleuve, ont déjà charmé plusieurs cœurs, aux dires de la coordonnatrice du Service d'accueil des nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie, Christine Normand.

Un repas de ratatouille était servi sur l'heure du midi. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Je viens chaque année et je vois les nouveaux arrivants. Je peux même en nommer deux ou trois qui ont déménagé après la Fête des récoltes. Le processus était commencé, mais ça a été le déclic , affirme Mme Normand.

Elle-même apprécie l'événement pour son côté social et rassembleur. Je fais beaucoup de social, mais la Fête des récoltes, c'est mon gros social de l'année!

C'est charmant, il n'y a pas un endroit plus rassembleur que ça et c'est souvent ce que les nouveaux arrivants viennent chercher, le petit côté communautaire. Christine Normand, coordonnatrice du Service d'accueil des nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie

Cette année, la Fête des récoltes aura peut-être même séduit certains des jeunes producteurs agroalimentaires participant à un séjour exploratoire de Place aux jeunes en Haute-Gaspésie, qui étaient présents à Cap-au-Renard dimanche.

Une douzaine d'exposants offraient leurs produits au marché public. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

En plus du marché public, des activités pour enfants étaient organisées, ainsi qu'un concours pour trouver les plus grosses citrouilles. Une chorale a également présenté quelques chansons avant le repas.

Quand on a vu qu'il annonçait 25 degrés, on s'est dit qu'on allait manquer de bouffe! On prévoit tout le temps servir environ 300 repas , plaisante Marie-Ève Paquette.

Par ailleurs, le comité organisateur, formé de sept citoyens bénévoles, a acquis un chapiteau neuf cette année afin de réduire les coûts de location à l'avenir. La coop du levier des artisans de Mont-Louis nous prête aussi chaque année deux chapiteaux, c'est vraiment une belle collaboration , souligne Marie-Ève Paquette.