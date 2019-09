Un automne doux à l’horizon

Contrairement à l’an passé où l’automne avait été très court avant de passer aux froids d’hiver, Dave Phillips, climatologue en chef de l’agence gouvernementale Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), estime que des températures plus douces que d’habitude peuvent être attendues.

Nous pensons que l’eau est plus chaude, et que la terre est plus chaude , confie le climatologue à CBC lors de l’émission matinale Metro Morning lundi. Nous pensons que ce sera certainement mieux que l’an passé.

L’été s’est terminé cette fin de semaine avec des températures dépassant les 30 degrés Celsius. Selon Dave Phillips, il pourrait même y avoir davantage de jours chauds à venir.

Tandis que les mois d’octobre et de novembre derniers avaient été très hivernaux , dit le climatologue, cette année nous pensons qu’il y aura suffisamment d’air provenant du Sud.

Le climatologue d' ECCCEnvironnement et Changement climatique Canada prévient cependant que l’automne peut être imprévisible et que des moments hivernaux peuvent s’insinuer.