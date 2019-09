Les pour et les contre de la collecte des ordures aux deux semaines à Saskatoon

Les élus municipaux sont présentement à la recherche de solutions afin de réduire l'augmentation des taxes municipales attendues pour les deux prochaines années. L’une des options explorées est la collecte de déchets bihebdomadaire.

Les ordures sont actuellement collectées dans des bacs noirs chaque semaine de mai à octobre et toutes les deux semaines de novembre à avril.

Économies d’un service bihebdomadaire : 309 000 dollars en frais de carburant et d’entretien

191 000 dollars en frais de personnel saisonnier

Source : rapport remis aux conseillers municipaux

En plus de sauver un demi-million de dollars, de plus en plus de citoyens pourraient commencer à utiliser les bacs verts pour la nourriture ainsi que les déchets de jardin.

Saskatoon tente actuellement d'améliorer son taux de réacheminement des déchets. Si le programme de compostage Green Cart double son nombre d’abonnés, 3 300 tonnes de matières organiques pourraient ainsi éviter de se retrouver au dépotoir.

Cependant, si le programme, qui a actuellement 10 000 abonnés, voit son nombre d’abonnés doubler, les économies de la collecte de déchets bihebdomadaire s'effaceraient rapidement. Selon un rapport de la Ville de Saskatoon, la popularité du programme coûterait 550 000 dollars.

En collectant les ordures toutes les deux semaines, seulement 12 à 14 des 26 camions de collecte seraient nécessaires. Par contre, les camions qui ne sont plus utilisés devront toujours être entretenus. Si possible, certains seront vendus, mais la Ville est bien consciente que ce marché est faible, voire inexistant .

Les conseillers municipaux discuteront de ce sujet lundi en début d'après-midi à l’hôtel de ville.

Avec les informations de CBC