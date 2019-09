Edwin Moreno victime de vandalisme électoral

La pancarte, située au coin des rues Terril et Kennedy Nord, a été enlevée de sont support et coupée en morceaux. L’état final de la pancarte nous fait penser qu’il s’agit d’un acte prémédité, car difficilement, il est possible de couper une grosse pancarte en trois morceaux, sans l’utilisation des objets pointus ou tranchants , écrit-il dans un communiqué.

Edwin Moreno dénonce ces actes d’intolérance et de vandalisme, et considère que ce type d’actes c’est une attaque à la démocratie .

Le candidat entend porter plainte à la police ce lundi.