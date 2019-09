Agression sexuelle : Robert Kissner fait appel de sa condamnation

L'ancien chef des pompiers de Kingsville, dans le Sud-Ouest de l'Ontario, fait appel de sa condamnation pour agression sexuelle. Robert Kissner a été condamné à cinq ans de prison le mois dernier pour agression et exploitation sexuelle.

L'ancien chef des pompiers de Kingsville a déposé un avis d'appel mercredi, informant la Cour d'appel de l'Ontario de son intention de demander un examen plus approfondi de sa condamnation pour agression sexuelle et exploitation sexuelle et de sa peine.

Robert Kissner a été reconnu coupable de cinq chefs d'agression sexuelle et de quatre chefs d'exploitation sexuelle contre quatre plaignants.

Au cours du procès, M. Kissner a déclaré que tout contact avec les plaignants était consensuel et non sexuel.

Robert Kissner demande un acquittement pour les accusations d'agression sexuelle et d'exploitation, ou, à titre subsidiaire, l'organisation d'un nouveau procès pour ces accusations.

Il demande également une réduction de peine, car selon lui une peine de 60 mois d'incarcération est injuste et disproportionnée.