L'installation de la glissière de sécurité sur l'autoroute 50 prévue au printemps 2020

La portion de L’Ange-Gardien – Gatineau de 7 kilomètres sera retirée de la directive des grands travaux, ce qui veut dire que nous allons commencer les grands travaux rapidement dès l’été prochain , a déclaré le ministre Bonnardel aux médias.

Ces travaux devraient durer huit semaines.

À la fin juillet, le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, avait confirmé l'installation de ces glissières sans préciser le calendrier du gouvernement.

Après cette installation, le gouvernement caquiste procédera à l’élargissement complet de cette portion au printemps 2021.

Ce système de glissière, une solution qui n'existe nulle part ailleurs au Québec, fait partie d'un projet pilote, a précisé le ministre responsable de la région de l'Outaouais.

On ne connaît pas encore le montant alloué à ces travaux.

Réaménagement de la portion L’Ange-Gardien – Gatineau de l’A-50 Automne 2019 : Appel d’offres

Appel d’offres Printemps 2020 : Travaux d’installation de la glissière de sécurité

Travaux d’installation de la glissière de sécurité Printemps 2021 : Travaux d’élargissement à 4 voies

Par ailleurs, M. Bonnardel a assuré que la portion de 20 kilomètres entre Mirabel et Lachute est toujours une priorité pour son gouvernement.

On est encore à l’étude des plans et devis. […] Par la suite, on va s’assurer aussi de commencer toute la portion de 95 kilomètres de voie contiguë , a-t-il ajouté.

Rassurer la population

Cette annonce était très attendue des usagers de la route, l'autoroute 50 étant le lieu de multiples collisions.

En effet, trois collisions frontales majeures, dont une mortelle, se sont produites en environ un mois sur l'autoroute cet été. Fin juillet, un de ces accidents avait fait cinq blessés, dont deux graves.

Pour sa part, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, croit que les actions du gouvernement caquiste vont rassurer la population.

C’est une action rapide. Il va y avoir une glissière de sécurité, le tronçon problématique de 7 kilomètres va être fait; il y a une préparation pour celui de Mirabel à Lachute. C’est beaucoup d’actions concrètes sur l’échéancier. Le gouvernement a des règles à respecte – appel d’offres, l’hiver, etc.. J’ai bon espoir que le ministre va aussi vite qu’il peut aller , a-t-il fait valoir.

Une campagne de sensibilisation sera aussi lancée pour améliorer la sécurité sur l'autoroute 50.