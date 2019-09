Plus de 50 % de rabais sur les traversées entre Matane et la Côte-Nord

À partir du 11 octobre, la Société des Traversiers du Québec (STQ) offrira un rabais de 50 % aux visiteurs sur les traversées entre la Gaspésie et la Côte-Nord.

Ce rabais sera offert du 11 octobre au 31 mars 2020 aux automobilistes et conducteurs de véhicules récréatifs séjournant au moins une nuit dans un établissement d’hébergement de la Côte-Nord ou de la Gaspésie , précise la STQSociété des Traversiers du Québec par communiqué.

Les enfants de 15 ans et moins qui accompagnent ces visiteurs pourront traverser gratuitement.

Les traversées seront également gratuites pour tous les petits véhicules récréatifs, comme les VTT, les motoneiges, les motocyclettes et les remorques utilisées pour transporter un véhicule récréatif.

La STQSociété des Traversiers du Québec indique vouloir soutenir l'industrie récréotouristique de part et d'autre du fleuve Saint-Laurent, en parallèle à la campagne de promotion déjà annoncée par le gouvernement, et qui doit également débuter en octobre.

La société d'État explique que la période visée, qui comprend la majeure partie de la saison de la chasse ainsi que la saison complète de motoneige, avait été perturbée l'année dernière par les arrêts de service répétés des traverses.

La direction ajoute que ce programme promotionnel s'ajoute aux crédits déjà fournis au printemps lors d'une première phase de rabais.

Nous avions ciblé la clientèle régulière et commerciale avec les crédits clients lors de la première phase au printemps, et nous ciblons maintenant la clientèle récréotouristique afin que des gens de partout viennent manger, dormir, s’amuser et dépenser dans ces régions , indique par communiqué le président-directeur général de la STQSociété des Traversiers du Québec , Stéphane Lafaut.