Valérie Plante parlera climat au nom des villes sur la tribune de l'ONU

Mme Plante s'adressera vers 11 h aux représentants des 192 États membres de l’ONU et organismes de toutes sortes impliqués dans ce sommet mondial dont le but est de générer davantage d’actions dans le monde pour lutter contre les changements climatiques.

La mairesse de Montréal prendra la parole au nom des villes, tout juste après les interventions du président finlandais, Sauli Niinistö, et de l’envoyé spécial de l’ONU pour l’action climatique, l'ancien maire de New York Michael Bloomberg.

Le point de vue des villes sera également exposé lors du sommet par Tri Rismaharini, mairesse de Surabaya, en Indonésie, ainsi que son collègue Frank Jensen, de la ville de Copenhague, au Danemark.

Ce sera la troisième fois que la mairesse de Montréal prendra la parole à l’ONU.

J’ai eu la chance par le passé d’y présenter différents enjeux de Montréal au niveau de l’immigration et de l’habitation, mais aujourd’hui, c’est la première fois que je vais m’adresser à l’Assemblée générale , a expliqué la mairesse Plante sur les ondes de la radio de Radio-Canada, lundi matin.

Mais pourquoi avoir choisi Montréal pour représenter le pays à l’assemblée générale de l’ONU?

Selon Valérie Plante, la campagne électorale qui bat son plein au Canada empêchait Justin Trudeau de s’y présenter.

Le fait qu’elle ait été nommée ambassadrice pour la biodiversité locale par le Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI) – qui regroupe plus de 1750 administrations municipales dans plus d’une centaine de pays – a aussi pesé dans la balance, mais c’est surtout, selon la mairesse, la réputation de Montréal en matière d’action environnementale qui attire le plus l’attention.

Ça montre à quel point Montréal prend sa place sur l’échiquier international. Valérie Plante, mairesse de Montréal

On est très, très actifs , s'est-elle félicitée en entrevue à Tout un matin. Depuis que je suis devenue mairesse, j’ai décidé que nous allions faire en sorte que notre agenda au niveau de la transition écologique serait beaucoup plus fort, alors nécessairement, dans les réseaux, les gens entendent parler de nous, entendent parler de moi.

Le message que Valérie Plante compte transmettre au nom est que les villes sont en première ligne en matière de lutte contre les changements climatiques.

Nous, les villes, on en fait déjà beaucoup, parce que nos populations sont directement affectées, mais on peut en faire plus. Et pour en faire plus, on a besoin du soutien des États supérieurs, a plaidé la mairesse. On a besoin également d’être à la table des négociations.

On veut être entendus, parce qu’on innove. On trouve des solutions très, très pratico-pratiques et on veut être entendus. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Organisé à la demande expresse du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour donner un coup de fouet aux efforts jugés trop timides des États pour lutter contre les changements climatiques, le Sommet Action Climat mise avant tout sur l’action, comme l’indique son nom.

Cette fois, le grand patron de l’ONU a accentué la pression sur les décideurs en leur demandant de laisser les grands discours de côté et de se présenter à la rencontre avec des « plans concrets et réalistes » de lutte contre les changements climatiques.

De grands absents

Bien qu’une soixantaine de pays aient répondu à l’invitation, plusieurs chaises resteront vides, à commencer par celle des États-Unis, qui boudent les grands forums environnementaux depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump.

Outre l'absence des États-Unis, notons également celle du Brésil et de la Russie, des pays également montrés du doigt pour leur niveau de pollution atmosphérique et la réticence de leurs dirigeants à s’engager dans la lutte contre les changements climatiques.

Mais le secrétaire général des Nations unies ne baisse pas les bras.

Répétant sur toutes les tribunes que l’humanité vit un moment déterminant dans son histoire, Antonio Guterres tente, par l’organisation de ce sommet spécial, de remettre en tête de l’ordre du jour les engagements de l’Accord de Paris de 2015, dont l’objectif est de limiter le réchauffement climatique de la planète à moins de 2 degrés Celsius et, si possible, à moins de 1,5 degré Celsius d’ici 2100.

En tout, 195 pays ont signé l’Accord de Paris, qui est jugé peu contraignant pour les grands pollueurs. Rappelons que les États-Unis ont se sont retirés de l’Accord en juin 2017, à la demande du président Donald Trump.