Mort d'un coureur au marathon de Montréal : un délai avant que les secours arrivent

Le jeune homme de 24 ans, Patrick Neely, est mort à un kilomètre de l'arrivée.

Deux policières sont intervenues rapidement après que la victime se fut écroulée devant elles. Elles ont procédé à un massage cardiaque. Une médecin et une infirmière leur ont prêté main-forte.

Selon les sources de Radio-Canada, l'une des policières aurait demandé à trois reprises l'aide de secours au moyen de son appareil radio. Sa partenaire aurait elle aussi demandé, par la suite, une ambulance sur place. Le message n'aurait pas été relayé.

Urgences-santé affirme pour sa part avoir reçu un appel à 9 h 56 et s'être déplacé immédiatement.

Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il va falloir qu'on se rencontre, tout le monde, et qu'on se pose des questions entre nous, parce qu'on ne le sait pas. On n'a aucune idée. Stéphane Smith, porte-parole d'Urgences-santé

Urgences-santé souligne que les responsables du marathon de Montréal ont des équipes de soins le long du parcours de la course. Quand ils ont besoin de nous, on a déjà des ambulances qui sont placées à des endroits. On nous appelle et on se déplace , ajoute Stéphane Smith.

Radio-Canada a contacté les organisateurs, mais n'a reçu aucune réponse de leur part pour le moment.

D'après les informations de Karine Bastien.