Dieppe invite les automobilistes à prendre l’autobus

Les automobilistes qui s’inscrivent au programme peuvent garer leur véhicule à l’un des deux endroits désignés, au Centre Arthur-J. LeBlanc ou le long de la rue Aquatique, afin de prendre l’autobus ou faire du covoiturage. Le programme est offert du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h.

Les automobilistes peuvent s’inscrire gratuitement à l’hôtel de ville ou au Centre aquatique et sportif de Dieppe.

Au total, à peu près une douzaine d’espaces de stationnement ont été réservés. Il y a déjà cinq personnes qui se sont enregistrées vendredi, la première journée du lancement du programme , souligne le maire de Dieppe, Yvon Lapierre.

On est pas mal convaincu que ça va prendre une plus grande ampleur graduellement. On fait ces premiers pas de bébé.

Yvon Lapierre, maire de Dieppe