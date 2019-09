Kim Boutin se couvre d'or aux Championnats canadiens de courte piste

La Sherbrookoise a mis la main sur la première place à l'épreuve féminine de 500 mètres en parcourant la distance en 43,608 secondes. Elle a par la suite remporté l'or au 1000 m, grâce à un chrono de 1:33,503.

Je suis bien contente de ce que j'ai fait ce week-end, a déclaré Boutin. Ç'a été un été quand même difficile, donc pour moi c'était de rebondir sur la glace et d'offrir des performances comme celles-là. Je trouve que les filles pendant l'entraînement me poussent et me mettent beaucoup au défi.

Au total, l'athlète a mis la main sur six médailles d'or au cours de ce championnat.

Après une fin de semaine en or, Boutin a sécurisé sa place au sein du groupe de course de la saison 2019-2020, sur lequel seront sélectionnés les membres de l'équipe canadienne qui prendra part aux étapes de la Coupe du monde de l'ISU ainsi qu'aux Championnats du monde.