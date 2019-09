Interdire les armes de poing, une bonne première étape selon le conseiller Rawlson King

Un éventuel gouvernement libéral travaillerait avec les provinces pour permettre aux Municipalités qui le souhaitent de bannir les armes de poing sur leur territoire, a promis vendredi le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Justin Trudeau.

Je pense que c'est un excellent premier pas, parce que nous avons besoin d'un contrôle plus rigoureux des armes à feu dans nos villes , a déclaré dimanche Rawlson King, conseiller du quartier Rideau-Rockcliffe.

M. King propose une résolution visant à interdire les armes de poing à la suite du décès par balle de Markland Campbell au marché By, le 7 juin.

Sa résolution a été transmise à la Commission de services policiers d'Ottawa, qui a examiné ce qui se passe dans d'autres administrations pour réduire la violence armée et faire les recommandations appropriées.

Il nous faut plus d'outils pour vraiment restreindre ou interdire les armes de poing dans les limites de la Ville , a fait valoir M. King, parce que nous savons que si nous réduisons le nombre d'armes à feu dans nos villes, nous aurons moins d'incidents impliquant des armes.

Importante saisie d'armes à feu dans la région d'Ottawa et de Gatineau en 2017 (archives). Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Laissons les experts se prononcer, dit le maire

De son côté, le maire d'Ottawa, Jim Watson, a déclaré qu'il appréciait la proposition de M. Trudeau visant à bannir les armes d'assaut et les armes de poing, mais il aimerait consulter le nouveau chef de la police Peter Sloly avant de prendre toute initiative significative.

Je n'ai pas cette expertise , a-t-il répondu. Je demanderais d'abord et avant tout l'avis de notre nouveau chef de police pour voir si une interdiction, ou tout autre type d'activité impliquant des armes de poing, auront un sens du point de vue de la sécurité publique.

M. Watson a indiqué que M. Sloly a passé près de 30 ans au service de police de Toronto et que son expérience dans cette ville est inestimable.

Ils ont subi de nombreuses fusillades cette année et l'année dernière , a-t-il fait remarquer.

Le maire d'Ottawa aimerait consulter le nouveau chef de police avant de prendre des mesures en vue d'interdire les armes de poing (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

L'interdiction des armes à feu « n'a pas de sens »

Solomon Friedman, avocat de la défense en droit pénal à Ottawa et spécialiste du droit des armes à feu, a pour sa part déclaré que l'interdiction des armes de poing ne ferait que nuire aux propriétaires respectueux de la loi.

C'est absurde , a-t-il déclaré. Les seuls individus qui seront touchés par cette interdiction sont ceux qui ne sont pas la cause de la violence armée dans les zones urbaines.

M. Friedman a ajouté que les criminels à l'origine de la violence armée à Ottawa ne passent pas par les voies légales pour se procurer leurs armes.

Ce sont des gens qui n'auraient jamais le droit de posséder légalement des armes de poing. Soit le tribunal leur interdit de posséder des armes à feu, soit ils n'auraient pas le droit d'obtenir un permis , a-t-il déclaré.

Les armes qu'ils utilisent sont presque exclusivement introduites illégalement dans ce pays depuis les États-Unis. Solomon Friedman, avocat

M. Friedman a déclaré que les gouvernements devraient plutôt s'attaquer aux causes profondes de la violence, plutôt que de décréter une interdiction générale des armes de poing.

Solomon Friedman, avocat de la défense au criminel à Ottawa, affirme que l'interdiction des armes de poing n'est pas la solution pour réduire la violence armée à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Pour s'attaquer à un problème comme la violence armée, il faut s'attaquer aux causes fondamentales de la criminalité : la pauvreté, l'inégalité, la santé mentale et la toxicomanie , a-t-il fait valoir. Ce n'est pas un slogan de campagne vendeur, mais pour s'attaquer efficacement au crime, il faut en examiner les causes profondes.

Le conseiller Rawlson King a reconnu que l'interdiction des armes de poing n'est pas la seule solution.

Nous devons également examiner les investissements sociaux nécessaires dans les quartiers marginalisés pour nous assurer que les jeunes qui sont vulnérables ne sont pas laissés pour compte , a-t-il fait observer.

Et nous devons aussi nous pencher sur la composante de la police de quartier et veiller à ce que les services de police soient proactifs plutôt que réactifs , a-t-il conclu.

Avec les informations de Kathleen Harris de CBC