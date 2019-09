Le PPC, un vent de fraîcheur pour certains électeurs albertains

Que font un ancien bloquiste, une climatosceptique, un sexagénaire au passé trotskiste, un jeune diplômé précaire et un nationaliste convaincu dans une même salle à LLoydminster? Ils viennent écouter les candidats du Parti populaire du Canada (PPC) qui reflètent, pensent-ils, le nouveau visage de leurs valeurs.

C’est en famille qu’Alain Houle, l'un des candidats du PPC, arrive au centre Legacy de Lloydminster. Pendant qu’il répond à nos questions, sa conjointe prépare la salle dans laquelle il s’apprête à faire une allocution, tout en gardant un oeil sur leur fille, qui s’amuse entre les chaises.

« Pour la plupart d’entre nous, nous ne sommes pas des politiciens de carrière, mais des Messieurs et Mesdames Tout-le-Monde qui veulent juste s’impliquer pour améliorer les choses », commente Jason MacInnis, l’autre candidat du PPC de Lloydminster.

Dans cette ville à cheval entre l’Alberta et la Saskatchewan, Alain Houle espère faire entendre à Ottawa la voix des Albertains et Jason MacInnis, celle des Saskatchewanais, après les élections du 21 octobre.

Alors que les participants arrivent, Michael, un Ontarien attiré par l’or noir de l’Ouest canadien, explique entre deux bouffées de cigarette pourquoi il se reconnaît dans le parti de Maxime Bernier.

« Je suis Canadien et je crois qu’il donne la première place aux Canadiens », dit-il. Pour Michael, le PPC est le seul parti qui ose dire tout haut ce que les gens comme lui ne peuvent plus que penser tout bas.

« La liberté d’expressions est la valeur en laquelle je crois le plus », lance-t-il. « Aujourd’hui, je ne peux plus dire que je suis Canadien et que je pense qu’on devrait limiter le nombre d’immigrants qui entrent dans ce pays », ajoute-t-il avant de rejoindre la trentaine d’autres habitants de Lloydminster venus entendre les deux candidats.

Alain Houle, à gauche, se présente dans la circonscription albertaine de Lakeland et Jason MacInnis, à droite, dans celle de Battlefords-Lloydminster, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Miser sur la liberté d'expression

Devant leurs partisans, le premier concept que les candidats mettent de l’avant, c’est justement la liberté d’expression.

« Je suis [...] libre de m’exprimer sans crainte », commence Alain Houle, en citant l’ancien premier ministre John Diefenbaker pour rappeler ce qu’il aime de son pays. Le problème, selon lui, c’est que cette liberté-là est menacée.

« Un bon exemple pour illustrer cela est la loi C-16 », poursuit-il. Cette loi fédérale vise à protéger les droits des personnes transgenres et, croit-il, porte l'obligation d’utiliser des pronoms neutres.

« C'est de l'abus de pouvoir, quand le gouvernement commence à nous dire même comment parler », poursuit-il.

Dans la salle, les gens acquiescent. La table est mise pour développer l’idée que l’État se mêle trop de « nos affaires ».

« Ils veulent nous priver de notre droit d’avoir des armes », lance Michael.

Les candidats eux enchaînent les diapositives : d’abord le déficit budgétaire « inadmissible », et la taxe carbone. « C’est de la foutaise! », vocifère l'un des participants. Vient ensuite la remise en cause de l’aide étrangère « qui sert à financer les avortements ailleurs », avance Alain Houle.

Quant aux changements climatiques, « ils sont apparus quand Al Gore a perdu les élections aux États-Unis », avance une autre personne, qui préfère taire son nom. « Le climat a toujours changé, [mais] on tente de nous endoctriner avec ça. »

C’est son cadet, un étudiant en science politique qui lui a parlé du PPC il n’y a pas longtemps. « Je suis entièrement convaincue [que c'est le bon parti] », glisse-t-elle, en aparté.

Celle qui, comme la majorité des habitants de Lloydminster, vote depuis toujours pour les conservateurs ne se reconnaît plus dans le parti, surtout depuis qu’il est dirigé par Andrew Scheer.

Déçus des conservateurs

« Il ne représente pas les valeurs fondamentales de l’Ouest canadien », explique un autre citoyen. « Ici dans l’Ouest, on en a assez des Libéraux depuis longtemps et là, on commence à réaliser que les conservateurs font partie de l’establishment. »

C’est aussi pour cette raison que Alain Houle a choisi de faire ses débuts en politiques à 45 ans sous les couleurs du PPC.

« Le Parti conservateur est shifté plus [au] centre pour courtiser les votes de gauche », analyse-t-il. « On veut attirer les gens qui sont tannés de la politique qui se passe depuis 150 ans. »

La promesse de Maxime Bernier d'imposer la construction de nouveaux pipelines séduit plusieurs travailleurs du secteur pétrolier venus rencontrer les candidats PPC à Lloydminster. Photo : Radio-Canada

Si les gens rassemblés à cette rencontre du PPC ne cachent pas leur frustration contre le Parti conservateur, celui-ci reste cher à leur coeur et il paraît difficile de les en détourner.

« Vous formerez peut-être prochainement l’opposition », pense David Guay, d'origine québécoise. « J’étais avec le Bloc quand il s’est formé, et quelques années après, on est devenu l’opposition officielle », dit-il, pour encourager les deux candidats.

C’est le nationalisme qui est de retour. David Guay

L'immigration au coeur des préoccupations

Se définissant aujourd’hui comme un patriote, David Guay n’aime pas qu’on le qualifie de raciste à cause de sa position sur l’immigration.

« Pourquoi devrions-nous accueillir autant de personnes quand l’Arabie Saoudite n’en accepte aucune ? », demande-t-il, ajoutant que le Canada est en train de devenir « un pays mondialisé ».

« Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes droits que nous », surenchérit Michael.

Au fil de la soirée, et toujours au nom de la liberté d’expression, les langues se délient et les positions se campent.

« On vit à Lloyd, pourquoi devrait-on payer des impôts qui financent les transports en commun des grandes villes alors qu’on en bénéficie même pas ? », continue David Guay, appuyé par le reste de l’audience.

Pour Alain Houle « il se passe actuellement beaucoup de choses, socialement, qui ne font pas de sens ».

Déçus aussi des libéraux

Assis au deuxième rang, Sheldon est resté discret. Jeune diplômé, il participera à sa deuxième élection, le 21 octobre. « J’ai voté pour les libéraux en 2015 », chuchote-t-il, craignant que « des gens [le] regardent de travers ici ».

Déçu de n’avoir « trouvé qu’un petit job de vendeur » à la fin de ses études, il pense que des mesures comme l’imposition d’une taxe carbone ont détruit l’économie florissante de sa ville.

« Il y a quatre ans, il n’aurait pas été obligé de se contenter d’un travail au salaire minimum », croit son père, Jason Eggen. « J’ai perdu ma foi dans les conservateurs à la fin du mandat de Stephen Harper, quand les cours du pétrole se sont effondrés », confie-t-il.

« Je suis resté sans emploi pendant un an et demi. J’étais frustré et Trudeau n’a pas arrangé les choses. »

Des citoyens convaincus

Plusieurs citoyens repartent avec une pancarte du PPC sous le bras, parfois sous des regards amusés.

« Tu es le plus gros hippie que je connaisse Reggie! », s’exclame l’un d’entre eux. Séduit par les idées trotskistes dans sa jeunesse, Reggie, un fermier saskatchewanais, pense que le PPC incarne une nouvelle révolution, « celle du bon sens ».

Jason Eggen, lui, repart les mains vides. Sur sa propriété, le long de l’autoroute 17, il a fait installer un énorme panneau arborant le logo du PPC. « Il fait huit pieds de haut et douze de large », décrit-il.

Jason Eggen se dit étonné que sa pancarte n'ait pas été vandalisée par des partisans conservateurs qui ne voient pas toujours d'un bon oeil, selon lui, l'arrivée du PPC sur l'échiquier politique. Photo : Jason Eggen

En couple avec une Philippine, il a profité de ses connexions en Asie pour y faire imprimer l’affiche. « Là-bas ça ne coûte que 40 $, contre plus de 1000 $ ici », explique-t-il.

Comme sa conjointe, « beaucoup de Philippins ont dû débourser énormément d’argent pour venir au Canada [...] c’est injuste pour eux d’en laisser d’autres [venir illégalement] », pense-t-il, ajoutant que Melh, sa fiancée, approuve aussi les politiques du PPC.

La majorité d’entre nous est juste des gens normaux de la classe populaire, nous voulons juste que les choses redeviennent prospères comme c’était le cas il y a 5 ou 6 ans. Jason Eggen.

Même si ses collègues se moquent régulièrement de lui pour avoir quitté le navire conservateur, il reste convaincu que tout est possible pour le Parti populaire.

« Ils pensent qu’on ne fait que diviser le vote, mais on a ri de Donald Trump [quand il s’est présenté], et il s’est fait élire », termine-t-il.