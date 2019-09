Le pont Inglewood à Calgary démonté pour faire place à une nouvelle structure

Après 110 ans, la structure en détérioration qui traverse la rivière Elbow doit être remplacée.

Les travaux de démolition ont débuté la semaine dernière et le travail se passe très bien , indique le gestionnaire de projets pour la Ville de Calgary, Evan Fer.

Des travailleurs s'afféraient à démonter la structure du pont le 21 septembre. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Des détours pour les piétons et un pont temporaire ont été mis en place pour éviter le plus possible aux Calgariens de subir des inconvénients liés à la construction du nouveau pont, ajoute-t-il.

Préserver l’histoire

Evan Fer indique que la Ville sait que le pont Inglewood fait partie de l’histoire de Calgary et qu’elle s’assurera de la préserver.

Selon les plans, quatre photographies de la structure historique seront installées le long d’un sentier, ses anciennes balustrades seront utilisées dans un parc se trouvant à proximité alors que d’autres morceaux seront préservés pour une utilisation future dans d’autres projets.

Quant au signe indiquant le nom du pont qui était sur le dessus de la structure, il sera conservé pour être installé au parc Outwest.

Il était très important pour la communauté de voir l’héritage du pont honoré et que ça soit incorporé dans la conception du nouveau pont , rappelle Evan Fer.

Pour Josh Trattow, du groupe Calgary Heritage Authority, les ponts sont symboliques dans la métropole. Il est heureux de constater que celui d’Inglewood est traité avec respect.

Il est important de commémorer ces points de passage importants ainsi que les personnes qui les ont utilisés , croit-il en ajoutant que trop souvent les résidents ne réalisent pas à quel point une structure est importante jusqu’à ce que celle-ci soit démolie.

Pour beaucoup de gens, utiliser le pont fait partie de la routine quotidienne. C’est quand les choses disparaissent que les gens commencent à remarquer l’importance de celles-ci, que le bien patrimonial est disparu , souligne-t-il.

Un croquis de la structure qui doit remplacer le pont de la 9e Avenue. Photo : City of Calgary

La construction du pont qui remplacera l’ancienne structure doit être complétée d’ici l’automne 2020.

Avec les informations de CBC