Michelle Obama en ville pour donner une conférence « très Québec »

Déjà plus de 6000 billets avaient trouvé preneurs jeudi dernier. Organisatrice de l'événement, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) espère que 10 000 personnes seront réunies dans le Centre Vidéotron lorsque MIchelle Obama prononcera ses premiers mots vers 19 h.

La venue de l'ancienne première dame des États-Unis dans la capitale a été confirmée à la dernière minute. Organiser l'événement en quelques jours à peine relève pratiquement de l'exploit.

« On est très fébrile, car quand on s'embarque là-dedans, on n'a pas idée de toute l'ampleur [de l'événement], la réalisation, toute la logistique que ça implique », a commenté la présidente et chef de la direction de la CCIQ, Julie Bédard, à l'émission C'est encore mieux l'après-midi, vendredi dernier.

« On a eu les dernières autorisations de scénario il y a quelques minutes à peine. On vient d'avoir le go pour une présentation digne de Québec », a souligné Mme Bédard avec enthousiasme.

Tout s'est préparé en moins d'un mois à partir d'une conversation avec un collègue de la Chambre de commerce et d'industrie de Winnipeg qui accueille également Mme Obama.

Christiane Germain à l'animation

Trouver la bonne personne pour animer en aussi peu de temps ne fut particulièrement pas une mince tâche.

« Quand on a Michelle Obama, on ne veut pas que ce soit quelqu'un du Canada anglais ou une Américaine qui vienne faire l'entrevue, explique Julie Bédard. Donc, ça prend quelqu'un qui a de l'expérience et on se dit: “on veut une Québécoise, une femme qui anime le tout”. »

Le choix s'est finalement arrêté sur Christiane Germain, coprésidente du Groupe Germain et figure connue de l'émission Dans l'oeil du dragon.

« Christiane m'a dit: “ je trouve ça fabuleux, mais ça me sort de ma zone de confort”. Je lui ai répondu: “ Moi aussi, ça me sort de ma zone de confort” », a mentionné Julie Bédard en riant.

« En termes d'entrevue, ça va être un moment magique. Et la présentation, je suis assez fière qu'ils aient endossé la façon dont on va introduire madame Obama », a ajouté Mme Bédard, plus sérieusement.

Une femme généreuse

Julie Bédard n'a pas manqué de souligner la générosité de Michelle Obama. L'ex-première dame a demandé à ce que soient offerts quelque 500 billets à des organismes qui ont des valeurs ou des causes qui rejoignent parfaitement ses valeurs.

On avait le mandat d'approcher ses associations qui touchent ses valeurs. Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ

Fillactive et La Tablée des chefs font notamment parties des organisations qui ont reçu des laissez-passer.

L'entrevue avec Michelle Obama sera traduite en français simultanément sur écran géant.

Le prix des billets pour assister à cette soirée oscille entre 86 $ et 199 $.

Une tournée canadienne

Michelle Obama était en mai dernier à Montréal pour faire la promotion de son autobiographie Devenir. Après Québec, elle doit notamment se rendre à Winnipeg, Toronto, Ottawa et Hamilton.

Âgée de 55 ans, l'ex-première dame a beaucoup œuvré dans le milieu de l'éducation, particulièrement celui des jeunes filles.

Son autobiographie Devenir, publiée en novembre 2018 et traduite dans des dizaines de langues, s'est écoulée à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde.

Avec les informations de C'est encore mieux l'après-midi