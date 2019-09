Élimination des parcomètres du centre-ville de Sudbury

Les 27 nouvelles bornes accepteront toujours les pièces de monnaie comme moyen de paiement, mais prévoient aussi la possibilité de payer avec une carte de crédit ou de débit. Si ces dernières sont des cartes à puce, elles pourront aussi être simplement effleurées au lieu d’être complètement insérées dans la borne.

Depuis quelques mois, les conducteurs sudburois peuvent déjà payer leurs frais de stationnement grâce à l’application mobile HotSpot Parking. La méthode de paiement demeurera en place avec l’arrivée des nouvelles bornes. Cette méthode n’exige d’ailleurs pas l’affichage d’un billet de stationnement sur le tableau de bord du véhicule.

Les agents responsables de l’application des règlements municipaux effectueront leurs patrouilles munis de scanners de plaques d’immatriculation qui leur permettront d’identifier les véhicules dont les conducteurs se seront servis de l’application HotSpot Parking.

Deux zones de stationnement Le centre-ville sera désormais divisé en deux aires de stationnement : l’une regroupant les espaces de stationnement de la rue Elm et l’autre regroupant tous les autres stationnements du centre-ville. Si la période pour laquelle le conducteur a payé n’est pas encore écoulée, l’automobiliste pourra se déplacer d’un espace de stationnement à un autre se trouvant dans la même zone sans devoir payer de nouveau.

La Ville du Grand Sudbury précise par communiqué qu’ il y aura une période de transition pendant laquelle les conducteurs sont priés de se servir d’un parcomètre si aucune borne ne se trouve encore dans les environs.

Des avis partagés

Les avis au sujet du nouveau système sont partagés parmi les conducteurs qui fréquentent le centre-ville.

La Sudburoise Alana Zinger, qui y travaille, croit que les bornes de stationnement sont « très avantageuses », car elles offrent des méthodes de paiement autres que l’argent comptant.

Ces jours-ci, ce n’est pas tout le monde qui a de la monnaie et on n’est pas toujours capable de retourner au parcomètre pour y ajouter de l’argent. Donc le fait de pouvoir payer avec une application, par exemple quand on est en plein milieu d’un rendez-vous médical, c’est une fonctionnalité fantastique , affirme-t-elle.

Alana Zinger croit que les bornes de stationnement sont « très avantageuses ». Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Pour sa part, Michael White, qui se rend souvent au centre-ville en voiture, trouve que certains avantages que présentent les bornes ne correspondent pas à ce qu'il recherche.

Je n’ai pas toujours mon téléphone avec moi, je n’utilise pas mon cellulaire tout le temps et des fois, la pile est à plat , note-t-il.

Il estime également que l’élimination complète des parcomètres, qui sont plus nombreux et moins espacés que les bornes, causera des tracas aux conducteurs qui devront marcher sur de plus de longues distances pour payer sous la pluie ou en période de froid intense.

Un système « pratique », selon la Ville

En juin dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité pour l’instauration du nouveau système.

Le conseiller municipal Geoff McCausland croit qu’il s’agit d’ un effort pour la modernisation de la ville .

Je pense que le service va être pratique pour les différents résidents de Sudbury. Geoff McCausland, conseiller municipal du Grand Sudbury

Le conseiller municipal du quartier 4, Geoff McCausland, estime que le Grand Sudbury se modernise en adoptant les bornes de stationnement. Photo : Radio-Canada / Justine Cohendet

Les nouvelles bornes ne permettront pas non plus aux conducteurs de payer pour plus de trois heures de stationnement dans la même zone. Avec les parcomètres, on ne peut payer que pour un maximum de deux heures à la fois, mais un conducteur peut ajouter de l’argent de manière illimitée.

Il y a des personnes qui stationnent pendant quatre, cinq, six heures ou toute la journée. Pour les différentes organisations et les commerces du centre-ville, il est important que ces places soient disponibles , fait-il valoir.

Le conseiller municipal siège également au conseil d’administration de l’organisme Downtown Sudbury BIA, qui regroupe plusieurs commerçants du centre-ville. Il ajoute que les entrepreneurs sont satisfaits de la mise en place du nouveau système.