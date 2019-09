Une randonnée pour trouver l’amour

Le décor bucolique du sentier Eucher, à La Baie, a accueilli de nombreux célibataires, dimanche, à l'occasion de la randonnée Cours après moi. Pour les participants, le but de l'événement était de faire de nouvelles rencontres dans l'espoir de trouver la perle rare.

Pour l'équipe de l'entreprise Cours après moi, l'amour ne se trouve pas sur un site de rencontres ou sur les réseaux sociaux, mais bien en pleine nature. Des personnes de tous âges ont participé à l’activité qui était organisée pour la première fois dans la région.

Ce sont des gens qui ont le même cercle d’amis depuis 20 ans, le même travail depuis longtemps. C'est donc difficile pour eux de rencontrer des gens autrement que sur une application , a expliqué l’organisateur Guillaume Drouin.

Le contexte est sportif et amical. Ce n’est pas comme dans un bar ou tu es plus superficiel. Là, tu as une ''date'' avec 50, 100 personnes! Guillaume Drouin, organisateur

Les applications, ce n’est vraiment pas mon fort et les relations virtuelles, c'est plus compliqué pour moi. Je suis quelqu'un de plus porté sur le face-à-face. C'est pour ça que j'ai privilégié cette activité-là , a raconté l’un des participants.

Un désir de prendre de l'expansion

L'entreprise Cours après moi est déjà bien implantée à Québec.

Son équipe vient d'entreprendre une tournée à travers la province pour accroître sa notoriété à l'extérieur de la Vieille Capitale.