La 61e campagne du Noël du Pauvre est lancée en Mauricie

La 61e campagne du Noël du Pauvre est lancée dans la région. Le téléthon aura lieu le 29 novembre à la salle J.Antonio-Thompson et sera diffusé en direct sur les ondes de Ici Radio-Canada Mauricie.

C'est le directeur général du Grand prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, qui sera président d'honneur de cette grande fête de la générosité

Ce que j'aime, c'est que ça aide les gens du milieu. Moi, je suis revenu dans mon milieu. J'habite Sainte-Geneviève-de-Bastican, là où je suis né. Pour moi, c'est important de redonner à la communauté, et aussi de pouvoir redonner aux gens qui viennent nous aider. Au Grand prix de Trois-Rivières, on a 1200 bénévoles et certains d'entre eux reçoivent de l'aide dans le temps des Fêtes du Noël du Pauvre , souligne M. Fugère.

Pour écouter l'entrevue de Dominic Fugère à l'émission Facteur matinal, cliquez ici.

L'année dernière, un montant record de plus de 570 000 dollars a été amassé pour plus de 4600 familles dans le besoin.