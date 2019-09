Justin Trudeau promet une baisse d'impôt et une facture de cellulaire réduite de 25 %

De passage à Brampton, dans le Grand Toronto, le chef libéral a promis d’exempter d’impôt la première tranche de 15 000 $ et moins de revenus déclarés ainsi que de réduire du quart la facture de télécommunications des Canadiens.

Le montant personnel de base pour les citoyens gagnant moins de 147 000 $ par année serait donc relevé de 2000 $.

Les libéraux estiment qu’un Canadien au revenu moyen économiserait 292 $ par année grâce à cette hausse du seuil du premier palier d’imposition, tandis qu’une famille de la classe moyenne ferait des économies de 585 $.

La compétition pour faire baisser les prix

Quant à la mesure touchant le coût des abonnements cellulaires, le Parti libéral promet de la réaliser en travaillant avec les fournisseurs pour offrir un forfait familial illimité et des prix comparables à ceux dans d’autres pays.

Les Canadiens paient en effet parmi les prix les plus élevés du monde pour un abonnement aux services mobiles sans fil, qui vont de 40 $ à plus de 100 $ par mois. Comparé aux autres pays de l'OCDE, le Canada arrivait troisième après le Japon et les États-Unis en matière de tarifs mensuels moyens pour 2018.

À titre d'exemple, un forfait comprenant appels et messages textes illimités à l'échelle nationale, avec 5 Go de données, est évalué au prix moyen de 87,32 $ par mois au Canada. La France, de son côté, offre l'équivalent pour 34,31 $.

En conférence de presse, Justin Trudeau a expliqué que les libéraux veulent se servir des leviers à leur disposition pour y arriver. Il a expliqué qu'un gouvernement libéral réélu se donnerait deux ans pour travailler avec les fournisseurs de services et en arriver à une réduction de 25 % de leurs frais, faute de quoi il ouvrirait le marché.

Nous allons renforcer et introduire plus de compétition dans le marché si ils sont incapables d’y arriver. [...] Nous savons que plus de compétition permettra de réduire les prix , a expliqué M. Trudeau.

Au Canada, le monopole de la téléphonie cellulaire est concentré entre les mains de trois compagnies : Rogers, Bell et Telus. En 2016, elles détenaient 91 % de tous les services sans-fil au pays, selon un rapport.

Le Parti libéral élargirait le mandat du CRTC pour faire de « l'abordabilité des services aux consommateurs » un objectif central.

Une analyse de quatre forfaits mobiles publiée par le CRTC en août dernier montrait une baisse moyenne de 28 % des prix de 2016 à 2018. Le prix mensuel moyen d'un forfait avec appels et messages textes illimités ainsi que 5 Go de données avait chuté de 35 %, selon le CRTC.

La semaine dernière, le Parti conservateur a promis de réduire le taux d’imposition de la première tranche de revenu imposable de 1,25 point de pourcentage d’ici quatre ans, pour une économie à terme de 444,51 $ pour un contribuable et de 850 $ pour une famille.

Le Nouveau Parti démocratique a promis pour sa part d’imposer des forfaits de données cellulaires illimitées et d’en plafonner les prix.

Autres questions sur le « blackface »

De nouveau questionné sur la controverse qui le suit depuis plusieurs jours, M. Trudeau a indiqué qu’il menait des rencontres avec des leaders communautaires pour obtenir « des perspectives importantes ».

Je sais que j’ai fait du mal à des personnes racisées, et c’est là que mon attention se concentre. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Moi, personnellement, je peux continuer à faire mieux , a-t-il dit.

Présent à l’événement à Brampton, le candidat libéral Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, a décrit Justin Trudeau comme un « champion de la diversité et de l’inclusion ». J’ai beaucoup de respect pour lui , a déclaré M. Bains, de confession sikhe et qui porte le turban. Il a pris ses responsabilités, contrairement à d’autres chefs.

Justin Trudeau se trouvait dans la circonscription de Brampton-Sud, où la libérale Sonia Sidhu l’a emporté avec plus de 52 % des voix en 2015, devant le candidat conservateur (35 %).