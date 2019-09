Six mois après une attaque de chiens, Dominique Alain recommence à courir

La femme de 55 ans a subi de graves blessures physiques et psychologiques, au point où elle ne croyait plus jamais être capable de courir.

Dominique Alain croit que le soutien de son entourage l’a aidée à traverser cette difficile réadaptation. Il ne faut jamais lâcher parce que la communauté est là, les gens qui nous aiment sont là. Il faut être conscient de ça , rappelle-t-elle.

Six mois plus tard, sa résilience lui a finalement permis de courir les deux derniers kilomètres du Relais Memphrémagog de la Fondatoin Christian Vachon pour envoyer un message de persévérance.

La vie est belle, alors il ne faut pas lâcher. Il y a toujours des défis, mais ça fait partie de la vie, alors on persévère. Dominique Alain

La femme qui est toujours passionnée par la course affirme qu’elle a encore de nombreux défis à relever afin de reprendre ses activités d’avant.

Un demi-million de dollars pour la Fondation Christian Vachon

Les 200 équipes qui ont participé au Relais du Lac Memphrémagog, en compagnie de Dominique Alain, ont réussi à amasser plus de 500 000 dollars pour la Fondation Christian Vachon. Il s’agit d’une augmentation de 190 000 dollars par rapport à la somme recueillie l’an dernier.

Christian Vachon est fier de constater que l’engagement des participants grandit d’année en année afin d’appuyer la cause de la persévérance scolaire.

La Fondation est de plus en plus connue. Les gens réalisent que la réussite et le développement des enfants, c’est prioritaire, alors mon message devient toujours plus fort à chaque année , souligne Christian Vachon.

En tout, 1 300 coureurs adultes et 1 000 enfants se sont relayés sur les 123 kilomètres qui entourent le lac Memphrémagog.

Les coureurs ont entamé leur parcours sur la nouvelle piste d’athlétisme de l’école secondaire La Ruche de Magog.

Cette infrastructure réalisée au coût de deux millions de dollars a été inaugurée au même moment en présence de la ministre Isabelle Charest.

