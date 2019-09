La célébration itinérante du 100e anniversaire du Canadien National était à Winnipeg

Selon Jim Feeny, porte-parole du CN, Winnipeg a joué un rôle majeur dans le transport ferroviaire au Canada.

Winnipeg est l’un des centres les plus importants pour nous, explique-t-il, c’était le centre de notre réseau en Amérique du Nord. Il y a beaucoup d’infrastructures à Winnipeg et plus de 2000 employés.

Les visiteurs qui ont se sont déplacés à la Fourche ont pu découvrir l’histoire de la compagnie à travers des hologrammes sonorisés, et des images générées par ordinateur.

On a utilisé la technologie très avancée pour montrer aux visiteurs l’histoire des personnes qui ont travaillé au CN au cours des 100 dernières années, ceux qui travaillent aujourd’hui et même ceux du futur , dit M. Feeny.

Le CN a été créé par une loi du Parlement canadien en juin 1919 et est resté une société d’État jusqu’à sa privatisation en 1995.

Au total, le CN prévoit visiter 14 villes en Amérique du Nord au cours de sa célébration itinérante. Après Winnipeg, le prochain arrêt sera Regina en Saskatchewan, le 25 novembre.