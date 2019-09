M. Singh a annoncé dimanche matin lors de son passage au restaurant Noche Maya, dans la circonscription de Gatineau, un établissement qui a été touché par les inondations du printemps dernier dans la région, dimanche matin, qu'il doublerait le fonds d'aide pour les catastrophes naturelles.

Il souhaite rendre le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes plus flexible, tout en l'augmentant de 2,5 milliards de dollars sur quatre ans.

Si on donne les investissements dès maintenant, on peut régler le problème pour protéger les familles, les maisons et les commerces.

Jagmeet Singh, chef du NPD