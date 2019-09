Un Néo-Brunswickois de 25 ans porté disparu

Un homme de 25 ans du comté de Carleton, au Nouveau-Brunswick, manque à l'appel depuis plus de trois semaines.

Brady Sherman-Tompkins a été vu pour la dernière fois tard dans la soirée du 29 août dans une résidence de Richmond Settlement.

Il a parlé au téléphone à un membre de la famille le 2 septembre, mais n'a pas indiqué l'endroit où il se trouvait à ce moment.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l'homme habitait Moncton depuis quelque temps.

Brady Sherman-Tompkins mesure 200 cm (6 pi 7 po) et pèse environ 64 kilos (141 livres). Photo : Gracieuseté - GRC Nouveau-Brunswick

Très grand et mince, Brady Sherman-Tompkins mesure 2 mètres (6 pieds, 7 pouces) et pèse environ 64 kilos (141 livres). Il a les cheveux bruns courts, les yeux bleus et porte un appareil orthodontique (broches).

La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un jean, un chandail rouge et des bottes. Il conduit une Honda Civic blanche (de 2010 ou 2012) dont le pare-brise avant est endommagé.

La GRC au Nouveau-Brunswick invite les membres du public qui savent où se trouve le disparu, ou qui en sauraient plus sur ses allées et venues depuis le 29 août, à communiquer avec elle au 506-325-3000.