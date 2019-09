Régis Labeaume invité à « respecter ses engagements » dans Neufchâtel

Stéphane Bolduc, président de Loisirs et Sports Neufchâtel, sabrait le champagne l'automne dernier lors de la campagne électorale partielle dans Neufchâtel-Lebourgneuf. Équipe Labeaume et Québec 21 avaient chacun promis entre 8 et 10 millions de dollars d'investissements pour de nouvelles infrastructures. Près d'un an plus tard, rien ne bouge.

Je ne comprends pas trop pourquoi c’est dans cet état-là. Je dois être bien honnête [...] Ç'a pris une campagne électorale pour que je découvre qu’ici, ça n’a pas de sens. [...] Une campagne électorale, c'est fait pour s'engager.

Ces mots à propos du centre communautaire Charles-Auguste-Savard sont du maire de Québec, Régis Labeaume, lors d'une visite des lieux en novembre 2018.

Il promettait alors, avec sa candidate Dominique Turgeon, une réfection et un agrandissement de 10 millions de dollars du bâtiment situé sur le boulevard Bastien. Il en faisait même une priorité.

Le parti d'opposition Québec 21 et son candidat Patrick Paquet avaient pour leur part promis une nouvelle palestre au coût de 8 millions de dollars.

C'est finalement Patrick Paquet qui a été élu.

Versions contradictoires

Qu'importe le résultat de l'élection, Stéphane Bolduc s'attendait à une grosse année.

Dix mois plus tard, il tape du pied, tout comme le reste du conseil d'administration de Loisirs et Sports Neufchâtel.

Au moment où on se parle, on n'a aucun retour de la Ville, on n'a pas d'information, on n'a pas de communications , a fait savoir M. Bolduc, samedi.

Pourtant, la Ville affirme dans un courriel à Radio-Canada qu'elle travaille de concert avec l’organisme Loisirs et Sports Neufchâtel pour évaluer les besoins.

Stéphane Bolduc s'impatiente et réclame des investissements à court terme pour améliorer les infrastructures de loisirs dans Neufchâtel. Photo : Radio-Canada

La Ville est présentement en phase d’analyse technique pour le projet de réfection du Centre Charles-Auguste-Savard , ajoute-t-on, évoquant un appel d'offres en 2020 pour les plans et devis.

Or, M. Bolduc, surpris, dit n'avoir eu aucun retour concret de l'administration municipale depuis l'élection partielle du 9 décembre 2018.

Nous, ce qu'on demande, c'est que le maire respecte ses engagements électoraux. [...] Nous on est apolitique dans tout ça et ce qu'on veut, c'est bien servir les citoyens. Stéphane Bolduc, président, Sports et Loisirs Neufchâtel

L'organisme à but non lucratif réclame depuis longtemps un investissement pour le centre communautaire construit en 1985. Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on attend ce projet-là , a précisé M. Bolduc.

Le taux d'occupation des locaux est de 95 % à 98 %. Si les citoyens veulent être bien desservis, il faudra agrandir, croit le gestionnaire. Outre le centre communautaire, un projet de réfection des surfaces de tennis a aussi été abandonné, a-t-il déploré.

M. Bolduc insiste : il ne veut pas entrer en guerre contre l'administration Labeaume. Tout ce qu'on veut, c'est que le projet avance.

Le maire avare de commentaires

Invité à se prononcer sur le dossier samedi alors qu'il participait à une marche, Régis Labeaume n'a pas détaillé ses intentions. On va revenir avec ¸ça en temps et lieu , a-t-il déclaré, sans formuler d'autres commentaires.

Le conseiller du district, Patrick Paquet, soutient pour sa part que le projet de réfection du centre communautaire fait partie des priorités. Il dit avoir déposé ses demandes à ce sujet au conseil d'arrondissement en mars dernier.

En plus du projet de réfection du centre communautaire, une mise à niveau des terrains de tennis était demandée, mais le projet est lui aussi sur la glace. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

S'il convient que la Ville a bien annoncé un investissement de 250 000 dollars pour des études concernant la réfection de trois centres communautaires, dont Charles-Auguste-Savard, il assure que le projet est au neutre.

On est rendu en septembre 2019 et il n'y a rien de commencé. Ils n'ont pas commencé l'étude des besoins pour Charles-Auguste-Savard , a-t-il affirmé, contredisant lui aussi les propos de la Ville.

Instabilité politique

Le district de Neufchâtel-Lebourgneuf, fruit d'une fusion de deux districts en 2013, a vécu une certaine instabilité politique au cours des dernières années.

Élu une première fois en 2005 dans le défunt district Neufchâtel, Patrick Paquet a joint les rangs d'Équipe Labeaume et a été réélu en 2009.

Il a toutefois quitté le navire en cours de mandat pour siéger comme indépendant. M. Paquet avait dénoncé l'attitude autoritaire du maire pour expliquer sa défection.

M. Paquet a ensuite été battu aux élections de 2013 par Jonatan Julien, alors nouvelle recrue d'Équipe Labeaume.

Réélu en 2017, M. Julien a aussi claqué la porte d'Équipe Labeaume pour devenir indépendant, également en raison d'un conflit avec le maire. Il a fait le saut en politique provinciale avec la Coalition avenir Québec l'an dernier, laissant le district vacant.

Patrick Paquet est de nouveau le représentant du district, mais dans l'opposition.