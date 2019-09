Reprise des travaux de la commission parlementaire sur les pesticides

Les membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) étudieront à partir de lundi l’impact de l’utilisation des pesticides sur la santé et l’environnement. Les députés vont notamment aborder les pratiques de remplacement des pesticides comme les biopesticides, la lutte intégrée et la lutte biologique.

Selon la CAPERNCommission sur l'agriculture, les pêcheries, l'énergie et les ressources naturelles , l’utilisation des pesticides dans l’agriculture moderne est un sujet fondamental […] Le développement d’une résistance chez certains organismes nuisibles et l’utilisation systématique de certains produits soulèvent des préoccupations qu’on ne peut plus ignorer .

La commission sur les pesticides a reçu 76 mémoires, mais tous les intervenants du milieu de l’agriculture ne seront pas entendus par les députés. En fait, seulement le tiers de ceux qui ont déposé un mémoire pourront participer aux travaux de la commission. Parmi les grands absents, on compte l’industrie des pesticides.

Nouvelles approches

Dans la foulée de l’affaire Louis Robert, l’agronome lanceur d’alerte qui avait dénoncé la mainmise de l’industrie privée dans la recherche sur les pesticides, la commission parlementaire souhaite dresser un portrait à jour de la situation de l’utilisation des pesticides au Québec.

Dans ce contexte, la commission veut alimenter la réflexion sur l’indépendance de la recherche dans le secteur de l’agriculture et de l’alimentation et les pratiques de prescription des pesticides par des agronomes liés à l’industrie.

Le Québec est déjà doté d’une Loi sur les pesticides et d’un Code de gestion des pesticides. L’État a aussi mis de l’avant deux initiatives en ce sens : la Stratégie phytosanitaire en agriculture (2011-2021), et la Stratégie sur les pesticides (2015-2018).

Or, pour la députée de Québec solidaire Émilise Lessard-Therrien, la stratégie phytosanitaire québécoise de 2011 est un échec […] Depuis 1990, la vente de pesticides n’a pas diminué. L’État s’est désengagé et c’est l’industrie qui a pris sa place.

Il faut selon elle trouver des alternatives, et cela passe par une augmentation des ressources allouées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ( MAPAQMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ).

Des enjeux pour la santé et l’environnement

En filigrane, la commission veut se pencher sur le rôle de l’État dans la transition vers une agriculture sans pesticides, sur l’encadrement et le soutien à l’industrie agricole au Québec et les facteurs qui influencent les agriculteurs dans leurs choix de stratégie de lutte antiparasitaire.

Outre l’utilisation actuelle des pesticides au Québec, les députés vont s’interroger sur les pratiques de remplacement qui sont envisageables par les agriculteurs, et qui permettent de contrôler les risques pour la santé publique et l’environnement.

La commission tiendra ses audiences jusqu’au 26 septembre, et devrait remettre son rapport au plus tard au début de l’année 2020.