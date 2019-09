Une grande roue pour au moins 10 ans au Quai Paquet de Lévis

La Ville de Lévis va de l'avant et installera dès l'an prochain une grande roue de 30 mètres au Quai Paquet, et ce pour au moins 10 ans.

Selon un appel d'offres lancé vendredi, la Ville de Lévis souhaite octroyer un premier contrat pour la mise en opération de la grande roue de 2020 à 2029 inclusivement, avec possibilité de renouvellement.

Convaincu par le succès de foule après un essai en 2018, le maire Gilles Lehouillier avait déjà fait part, ce printemps, de son intention de rendre l'installation permanente. La grande roue était également en place du 6 au 15 septembre cette année.

Toujours selon l'appel d'offres, le manège sera ouvert au public 4 mois par année, soit de juin à septembre, plutôt qu'une dizaine de jours seulement lors des deux périodes d'essai.

La grande roue qui sera installée l'an prochain devrait être plus grande que celle qui a jusqu'ici été mise en place. C'est du moins ce que demande la Ville, qui envisage une installation d'environ 30 mètres.

En dix jours, 7000 personnes avaient fait un tour dans la grande roue en 2018, selon des données de la Ville de Lévis. Il en coûtait 3,50 $ pour les 13 ans et plus et 2,50 $ pour les 13 ans et moins pour y monter.

Lévis voit dans ce manège un outil d'appel, notamment pour convaincre les touristes à Québec de traverser le fleuve vers le Quai Paquet.