La Cyclosportive abitibienne se tient au parc national d'Aiguebelle

Il s'agit d'un tour en vélo de 85 km.

Deux groupes vont participer à cette activité et devront rouler à des vitesses encadrées, soit 28-30 km/h pour le premier et 23-25 km/h pour le deuxième.

Près de 70 personnes sont attendues à ce 7e événement.

Et il y a plusieurs objectifs à cette activité, explique Guy Baril du club Vélo Action Rouyn-Noranda.

D'abord l'argent amassé va au club Vélo Action, ça nous permet d'acheter des vélos et de les entretenir pour nos jeunes et nos futures cyclistes. Ça nous permet aussi d'entretenir nos [sentiers] au mont Powell, dit-il. Cet argent-là est investi pour nos jeunes ici à Rouyn-Noranda et ça permet aussi à un paquet de monde de faire du vélo de façon sécuritaire sur nos routes avec un paquet d'amis, c'est une belle activité sociale également.