L'Océanic de Rimouski l'emporte 5-3 face au Drakkar de Baie-Comeau

L'équipe bas-laurentienne repart de son séjour sur la Côte-Nord en ayant accumulé trois points sur une possibilité de quatre.

Devant une foule de quelque 1600 partisans rassemblés au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau, le Drakkar a pris les devants après 5 minutes de jeu en première période grâce à un but de Feliks Morozov (#47) contre le gardien Colton Ellis (#92).

L’Océanic a répondu par la bouche de ses canons avec quatre buts consécutifs des joueurs Jacob Kelly (#10), Adam Raska (#42), Zachary Massicotte (#94) et Nathan Ouellet (#7) sans riposte des troupes de Jon Goyens.

On a bâti sur notre troisième période de la veille. On a commencé le match en lançant plus souvent, et quand tu lances, il y a des choses qui se créent , a commenté l'entraîneur-chef de l'Océanic, Serge Beausoleil, dans un communiqué publié après la rencontre. On a mis beaucoup de mouvement devant le filet de Baie-Comeau aussi , a-t-il expliqué.

Jacob Kelly a compté à deux reprises et a accumulé une mention d'aide au cours de la partie, ce qui lui a valu d'être sacré première étoile du match.

Les joueurs de l'équipe rimouskoise ont effectué 42 tirs au but pendant la partie et les Nord-Côtiers en ont cadré 33.

Le prochain match de l'Océanic sera disputé vendredi contre le Phœnix de Sherbrooke au Centre Financière Sun Life de Rimouski, avant lequel le chandail de l'ancien joueur Sidney Crosby sera retiré.

De son côté, le Drakkar affrontera les Olympiques de Gatineau, également le 27 septembre, au Centre Robert-Guertin de Gatineau.