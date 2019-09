Aramco tournera à plein régime d'ici la fin du mois

Dans un message adressé aux 70 000 salariés de la compagnie saoudienne, Amin Nasser se félicite également de la réaction rapide de sa compagnie sans laquelle, dit-il, les conséquences sur le marché mondial du pétrole auraient « bien plus dévastatrices ».

Pas une seule livraison à nos clients internationaux n'a été manquée ou annulée du fait de ces attaques, et nous continuerons de remplir notre mission consistant à fournir l'énergie dont le monde a besoin , écrit-il dans ce message que l'agence Reuters a pu consulter.

Le ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdelaziz ben Salman, avait déclaré mardi que l'Arabie avait puisé dans ses réserves pour tenir le rythme de ses livraisons.

Dans les heures qui ont suivi les attaques du 14 septembre contre les sites d'Abkaïk et de Khouraïs, la production pétrolière saoudienne a été réduite de moitié, amputée de 5,7 millions de barils par jour, soit 5 % environ de la centaine de millions de barils de pétrole consommés chaque jour dans le monde.