30 000 croisiéristes débarquent à Vancouver ce week-end

Les Vancouvérois doivent donc s’attendre « à une circulation plus dense qu’à l’habitude au centre-ville, ainsi qu’un plus fort achalandage des taxis et transports en commun », prévient l’autorité portuaire.

Le port de Vancouver prévient également les croisiéristes de s’armer de patience, puisque l’attente pour accéder aux navires et en débarquer risque d’être longue.

L’autorité portuaire leur demande toutefois de ne pas arriver trop tôt à l’embarcadère afin de ne pas accentuer l’engorgement du centre-ville.

La semaine prochaine sera également chargée, puisque les quais de la place du Canada devraient accueillir 9 navires transportant un total de 21 500 passagers

Plus d’un million de croisiéristes devraient passer par les ponts de l’un ou l’autre des quelque 290 navires qui doivent accoster à Vancouver en 2019.

Cette augmentation de l’achalandage de 21 % contribue aux retombées économiques de 3 millions de dollars attendues par le port de Vancouver.