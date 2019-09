Grève de la Sépaq : impact négligeable en Outaouais

Les employés à l'accueil de la réserve faunique de Papineau-Labelle sont en grève pour cinq jours. Le poste d'entrée est fermé et les gardiens de territoire sont absents.

La grève a été déclenchée à minuit dans la nuit de vendredi à samedi puisque les négociations entourant le renouvellement de la convention collective à la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec ont été interrompues mercredi.

Toutefois, des mesures ont été mises en place pour limiter au maximum les impacts de la grève , indique le porte-parole de la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec , Simon Boivin.

Michel Girard, le président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) explique que, dans la région, les amateurs de chasse ne seront pas affectés par la grève puisque plusieurs services touchés n'y sont pas offerts. On parle plus précisément des forfaits qui comprennent les guides de chasse, l'hébergement et le service de repas.

Alors que s’amorçait samedi la saison du gros gibier, M. Girard assure que les chasseurs étaient compréhensifs. Les gens nous appuient dans nos démarches , explique-t-il.

Une dizaine d'employés se sont également réunis samedi après-midi pour manifester dans le but d'obtenir de meilleurs salaires.

J’ai 80 % de mes employés qui sont [payés] entre 14 et 17 dollars de l’heure , souligne Michel Girard, le président régional du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec .

La grève doit s'achever mercredi, mais il n'est pas exclu qu'une autre période soit annoncée au courant des prochaines semaines.

Avec les informations de Martin Robert