Cueillir des fruits pour éviter le gaspillage alimentaire

Au milieu d’un stationnement d'Alma, quatre poiriers regorgent de fruits bien mûrs.

Karine Routhier, du groupe Les Butineurs, a informé les propriétaires du centre commercial avoisinant de la situation. En échange d'une compote de poires, ils lui ont donné l'autorisation de cueillir les fruits avec d'autres âmes charitables.

On parle de l'importance de manger bio et local, il n’y a pas plus bio et local qu'[une telle initiative].

Karine Routhier, cueilleuse