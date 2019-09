Marche pour financer le projet d'agrandissement d'un hôpital en Haïti

Plusieurs personnes étaient présentes au Parc botanique À fleur d'eau.

La Fondation prévoit amasser environ 20 000 dollars par an.

L'hôpital est actuellement dirigé par Sœur Louisa Bélanger, originaire de Barraute.

Cette année, les sommes amassés doivent servir au projet d'agrandissement de l'établissement de santé, situé à Pilate, dans le nord du pays.

Quand le projet d’agrandissement sera prêt à être réalisé, parce qu’actuellement il y a une partie de l’architecture sur laquelle ils travaillent et les permis, quand ça sera fait et qu’ils vont commencer la construction, là on va pouvoir verser l’argent pour combler les besoins de l’agrandissement , explique le secrétaire de la Fondation, Gérard Laquerre.

En plus de la Fondation Byas, des organismes français viennent également soutenir financièrement l'hôpital L'Espérance.

La Fondation Byas soutient depuis 21 ans cet hôpital qui célébrait l'an dernier son 50e anniversaire.