Un match avec les Canucks de Vancouver ravive les espoirs du Madelinot Vincent Arseneau

Il évolue pour une troisième année avec les Comets d’Utica, dans la Ligue américaine. Il s’agit du club-école des Canucks.

Ils m’ont offert un essai avec le gros club et j’ai prouvé que j’étais capable , raconte Vincent Arseneau. On ne m’a rien promis. Je me suis dit : "Vas jouer et amuse-toi. Tu as tout à gagner et rien à perdre". J’en ai profité à 100 %.

Aller dans la Ligue nationale, j’y crois encore. Mes chances sont très minimes, mais tout est encore possible. Vincent Arseneau, hockeyeur madelinot

Vincent Arseneau photographié l'an dernier Photo : Radio-Canada

L'attaquant dit avoir été surpris par le flot de messages d’appui et d’appels qu’il a reçus dans la journée de la part de parents et d’amis des Îles.

J’ai eu tellement de messages qu’un moment donné, j’ai été obligé de tout fermer. Ça n’arrêtait plus! Vincent Arseneau, hockeyeur madelinot

C’est mon rêve de p’tit gars , confie le joueur de 28 ans. Un gars des Îles qui joue un match dans la Ligue nationale, les chances que ça arrive sont très minimes!

Pour Vincent Arseneau, le match s’est passé très rapidement. Mais j’oublierai jamais , assure-t-il.

Il se dit impressionné par le fait d’avoir pu côtoyer des « super vedettes » de la ligue. Je n’ai pas de mots pour décrire ça , dit-il.

Il se dit satisfait de la fréquence de ses présences sur la glace. J’ai dérangé l’adversaire, je n’ai pas fait d’erreurs et j’ai même pu jouer en désavantage numérique à la sortie d’une punition , mentionne-t-il.

Maintenant, la barre va être plus haute à Utica , considère-t-il.

Vincent Arseneau a porté les couleurs du Titan d'Acadie-Bathurst et des Cataractes de Shawinigan, avec qui il a gagné la Coupe Memorial en 2012. Il a ensuite fait un séjour dans la East Coast League où il a gagné la Coupe Kelly avec les Allen Americans du Texas.

Avec les informations de Pierre-Gabriel Turgeon