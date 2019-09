Les libéraux veulent accélérer l’élimination des plastiques à usage unique

Mme McKenna ainsi que deux autres candidates libérales, Mona Fortier et Anita Vandenbeld, ont fait cette annonce en matinée lors d’une activité de nettoyage du parc des Rapides-Remic dans le cadre de la Journée internationale de nettoyage du littoral.

Accélérer l’élimination des plastiques à usage unique signifie bâtir une économie plus durable à travers le Canada, un environnement plus sain et un meilleur avenir pour nos enfants et nos petits-enfants.

Catherine McKenna, candidate libérale à Ottawa-Centre