Rencontre autour d'un village disparu depuis plus de 60 ans au Témiscamingue

Ils organisent samedi une rencontre autour de ce village où ont vécu plusieurs familles de 1920 à 1965.

L'événement aura lieu à la Centrale des Rapides-des-Quinze au bout du chemin du Pouvoir.

Plusieurs personnes vont prendre part à l'événement pour raconter leur histoire, alimentée par des anecdotes et des témoignages sur le vécu des gens de l'endroit.

Une œuvre du village créée par l'artiste Michel Villeneuve sera également dévoilée.

L'objectif est de mettre en évidence le patrimoine. Qui dit patrimoine dit où nos parents ont œuvré et travaillé , mentionne Jacques Larouche de Récré-Eau des Quinze.

C'est sûr que parmi les travailleurs qui ont œuvré à bâtir les centrales hydro-électriques il n'en reste pas des tonnes, dit-il. Il en reste quelques-uns, aujourd’hui, ces gens-là auraient 80 ans et plus. Quand on va dans les sentiers de Récré-eau des Quinze, on côtoie tous ces paysages-là, les vestiges de ce temps-là, alors c'est de le mettre en évidence.

Une carte du village et un dépliant seront distribués aux participants lors de cet événement.