Saint-Élie-de-Crampons sur fond de tension

Environ 150 personnes ont pris d'assaut les rues de Saint-Élie-de-Caxton pour la troisième course Saint-Élie-de-Crampons. L'activité vise à amasser des fonds pour financer la deuxième phase du parc à planche à roulettes.

Que ce soit 1, 3, 5 ou 10 km, chacun avait une raison différente de participer à Saint-Élie-de-Crampons. Les profits permettront d'ajouter des modules au parc de planches à roulettes de Saint-Élie-de-Caxton.

C'est à peu près 60 000 dollars en trois phases. [...] C'est 18 000 pour la deuxième phase , indique l'organisateur de la course depuis maintenant trois ans, Késy Gélinas.

L'adolescent de 16 ans entreprendra bientôt des études en technique policière et est à la recherche de gens pour reprendre les rênes de l'événement, qui est devenu une tradition dans la petite municipalité.

La troisième course de Saint-Élie-de-Crampon s’est tenue samedi à Saint-Élie-de-Caxton. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Bouffée d'air frais

Pour les citoyens de Saint-Élie-de-Caxton, la course n'est ni plus ni moins qu'une bouffée d'air frais, alors que l'atmosphère est plutôt tendue au village depuis près d'un an.

Plus tôt ce mois-ci, le conteur Fred Pellerin a annoncé qu’il ne sera plus la voix des tours guidées en carrioles.

Il n'y a personne qui veut de la chicane ici, je pense. Les gens veulent juste bâtir des choses pour la jeunesse qui se développe ici, pour les jeunes qui veulent participer à des sports , souligne Yvon Laprade.

D'autres estiment que le tissu social se porte bien à Saint-Élie-de-Caxton.

La vie continue et le village se tient. La vie communautaire est plus forte que la bisbille à l'hôtel de ville , dit quant à lui François Fauteux.

D'après un reportage de Sébastien St-Onge