Les partis fédéraux mènent-ils une campagne écoresponsable?

Une campagne libérale sans plastique

En juin dernier, Justin Trudeau annonçait que le gouvernement canadien interdira les plastiques à usage unique dès 2021.

Pour éviter de se faire accuser de ne pas être conséquent avec ses principes, les libéraux ne fournissent « aucun plastique à usage unique aux employés de la campagne électorale ».

Les ustensiles fournis sont compostables, tout comme les gobelets pour le café. Les bacs de compost et de recyclage à l’intérieur de l’autobus officiel finissent leur journée bien remplis.

Dans l’avion, les couverts sont réutilisables.

Le Parti libéral offre aux journalistes et aux employés de sa campagne des gobelets compostables. Photo : Radio-Canada / Philippe-Vincent Foisy

Par contre, certains repas commandés dans des restaurants locaux sont emballés dans du plastique, recyclé ou recyclable autant que possible, assure l’équipe libérale.

Des bouteilles réutilisables ont aussi été distribuées aux journalistes – plusieurs avaient cependant apporté les leurs. Lorsqu’on ne peut pas les remplir, des bouteilles d'eau en carton sont proposées par l'équipe libérale.

Le Parti libéral du Canada a misé sur des bouteilles d'eau en carton lors de sa campagne. Photo : Radio-Canada / Philippe-Vincent Foisy

Ces dernières ne sont pas sans rappeler les fameuses bouteilles évoquées par Justin Trudeau en juin dernier. Une journaliste lui avait demandé ce que lui et sa famille faisaient pour réduire leur utilisation de plastique au quotidien. Le chef libéral avait bafouillé en expliquant qu’il optait pour ce genre de bouteille en carton lorsqu’il était sur la route, sans donner d’autres exemples.

Les libéraux semblent avoir appris de ce moment et ils ont voulu tout mettre en place pour éviter de faire dérailler la couverture médiatique à cause de la présence de plastique à usage unique.

Les repas offerts aux employés de la campagne libérale viennent dans mes emballages recyclables, autant que possible, assure-t-on. Photo : Radio-Canada / Philippe-Vincent Foisy

De plus, les libéraux soutiennent qu’ils vont compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) des déplacements en autobus et en avion en achetant des crédits carbone compensatoires, comme lors de la dernière campagne électorale de 2015 .

Les néo-démocrates se lancent un défi

La caravane néo-démocrate se dit soucieuse de l’environnement. Au lieu d’assiettes en carton et d’ustensiles en plastique, toute la coutellerie est réutilisable. Les fourchettes, couteaux et cuillères sont en métal. Les assiettes sont faites de bambou lavable. Les gobelets de café sont réutilisables. Et au lieu de distribuer des bouteilles d’eau, l’autobus est équipée d’une fontaine réfrigérée.

De la véritable vaisselle est à la disposition du personnel de campagne et des journalistes dans la caravane néo-démocrate. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Je me suis lancé un défi, confie le chef Jagmeet Singh, et je dois le respecter tout au long de la campagne : arrêter l’utilisation de tout plastique à usage unique.

Les couverts réutilisables sont nettoyés à la fin de la journée à l’hôtel où le chef et les médias passent la nuit.

Un bac destiné au compost, dans l'autobus de campagne du Nouveau Parti démocratique Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Je pense que la lutte aux changements climatiques doit se faire à tous les niveaux, autant au niveau du gouvernement fédéral que dans un autobus de campagne , ajoute Jagmeet Singh.

L’autobus néo-démocrate est également équipé d’un bac à recyclage et d’un bac pour le compost, si jamais les journalistes ne terminent pas leur assiette, soit par manque d’appétit, soit par manque de temps entre deux événements.

La décision a été facile et toute mon équipe de tournée a automatiquement embarqué dans ce défi , indique le chef.

Dans l'autobus de campagne du NPD, on retrouve des tasses à café réutilisables. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Au terme de la campagne électorale, le NPD prévoit acheter des crédits carbone pour compenser ses émissions de GES.

Changements de dernière minute pour les conservateurs

En comparaison, l’impact environnemental ne figurait pas en tête des priorités sur la caravane conservatrice en début de campagne. La distribution de bouteilles d’eau à usage unique est le premier détail qui saute aux yeux.

Des sandwichs enveloppés de pellicule cellophane ont été servis, tout comme des ustensiles et des contenants en plastique à usage unique.

Des contenants et ustensiles de plastique sont servis à bord de l'autobus de campagne du Parti conservateur. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Des ustensiles biodégradables sont proposés dans l'autobus de campagne, après que Radio-Canada se soit intéressé au plastique à usage unique utilisé pendant le marathon électoral. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Si certains récipients sont identifiés comme recyclables, il n’y avait pas de bac de recyclage où les jeter à bord de l’autocar lors des premiers jours. Tout était jeté dans la même poubelle.

Après avoir été interrogé par Radio-Canada à ce sujet, le Parti conservateur du Canada (PCC) s’est dépêché d’apporter certains correctifs, au troisième jour de la campagne. Quelques heures plus tard, des bacs de recyclage et de compost ont été ajoutés à l’arrière de l’autocar et des ustensiles biodégradables ont été achetés.

Mais les bouteilles d’eau à usage unique sont toujours là.

Un bac de recyclage a été ajouté dans l'autobus de campagne du Parti conservateur. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Nous nous assurons que le plastique utilisé est recyclé et nous nous assurons également d’utiliser le moins de plastique possible , soutient Virginie Bonneau, porte-parole du Parti conservateur.

Cet oubli a de quoi surprendre : dans son plan environnemental, le PCC affirme que « le Canada doit améliorer sa gestion des déchets ».

La formation s’engage notamment à mettre en place « un régime de réglementation national harmonisé pour le recyclage du plastique » et de « travailler avec les fabricants pour minimiser l’emballage plastique des produits ».

Bien que quelques conservateurs ont fait le choix de mener une campagne carboneutre, le parti n'a pas indiqué s'il compenserait les émissions de GES produites lors des déplacements d'Andrew Scheer et de son équipe par l’achat de crédits carbone.

Un autobus carboneutre pour le Bloc québécois

Sans avion et avec un seul autobus qui ne parcourt que le Québec, le Bloc québécois limite de facto ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux autres partis. Mais le chef assure qu’il était quand même important de compenser les heures de transports qui seront effectuées.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet devant son autobus de campagne à la suite du dépôt officiel de sa candidature dans la circonscription de Beloeil-Chambly. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Je me suis fait un devoir de faire une tournée du Québec dans ma petite voiture rechargeable. Pour la campagne, le véhicule est plus gros, mais on fait une double compensation de nos émissions de gaz à effet de serre; on est carboneutres , a insisté Yves-François Blanchet, lors du dévoilement de l’autobus du parti.

Le Bloc québécois a effectivement choisi de financer un projet de recherche universitaire et de plantation d’arbres. Pour chaque 1000 kilomètres parcourus, 94 $ seront versés au projet Carbone boréal. Ce programme, piloté par l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) permet de planter des arbres dans des secteurs où la forêt ne se régénère pas d’elle-même.

Après la première semaine de campagne, l'autobus des bloquistes avait déjà parcouru 2000 km.

Le Bloc québécois a distribué à ses candidats des bouteilles d'eau réutilisables. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Outre l’utilisation de verres, la campagne bloquiste a recours à des assiettes de cartons et de la coutellerie réutilisable dans l’autobus. Des gourdes d’eau ont aussi été distribuées aux candidats. Cette année, le parti a fait le choix de garder les équipes dans leurs régions respectives plutôt que de « déplacer tout le monde à Montréal » et de multiplier ainsi les allers et retours sur la route, indique la directrice des communications, France Amyot. On est très décentralisés , explique-t-elle.

Pas d'avion de campagne pour le Parti vert...

La chef du Parti vert, Elizabeth May, mène une campagne plus modeste, son équipe ne possédant pas d'avion de campagne. Cette décision n'est pas qu'économique : le Parti vert, par souci de joindre le geste à la parole, entend mener sa campagne en émettant le moins de gaz à effet de serre possible.

Aux dernières nouvelles, les verts tentaient de trouver un autobus zéro émission pour parcourir les routes de Vancouver et des Maritimes – dans les circonscriptions où le parti pense pouvoir faire des gains.

Du reste, Mme May assure acheter des crédits carbones compensatoires lorsqu'elle est contrainte de prendre l'avion commercial pour aller à la rencontre des électeurs.

...ni de mesures écoresponsables au Parti populaire

Du côté du Parti populaire du Canada, mener une campagne électorale « verte » ne figurait pas parmi les priorités. Nous n’avons aucun plan de compensation des émissions de GES ni pour réduire notre empreinte écologique , a indiqué le porte-parole du PPC, Martin Masse.

Son chef, Maxime Bernier, voyagera seul par avion en classe économique tout au long de la campagne. Sur le terrain, des bénévoles de son équipe assureront ses déplacements en voiture, a précisé M. Masse.

Une collaboration de Philippe-Vincent Foisy, Christian Noël, Louis Blouin, et Julie Marceau