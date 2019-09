Rénovations vertes : le Bloc québécois veut ressusciter un programme des conservateurs

Le programme ÉcoÉNERGIE pourrait avoir une deuxième vie. C’est du moins l’intention du Bloc québécois, qui compte demander à Ottawa de rétablir le système de subvention accordée aux propriétaires désirant rendre leur maison plus verte, en ajoutant cette fois-ci les rénovations écologiques des bâtiments commerciaux.

Mis en place en 2007 sous Stephen Harper, le programme fédéral ÉcoÉNERGIE pour la rénovation de maisons permettait aux propriétaires qui souhaitent accroître l’efficacité énergique de leur demeure d’obtenir une subvention maximale de 5000 $. Les conservateurs y avaient toutefois mis un terme en mars 2012.

En cinq ans, le programme a pourtant été un énorme succès , a assuré le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lors d'un arrêt de campagne samedi à Repentigny. Les propriétaires qui en ont bénéficié ont pu réaliser des économies moyennes de 20 % sur leur facture en énergie, selon le ministère des Ressources naturelles de l'époque.

Par « rénovation verte », le parti entend le remplacement de portes et fenêtres, l’installation de systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation, ainsi que les travaux d’isolation et d’étanchéisation. Les équipements d’eau chaude et de conservations de l’eau seraient aussi couverts, indique le parti par communiqué.

Une subvention allant jusqu’à 5000 $ serait ainsi accordée aux propriétaires de maisons qui obtiennent le feu vert d’un conseiller en efficacité énergétique accrédité. Les projets devraient être évalués avant et après les travaux, « dans les délais fixés par le programme », selon le Bloc.

Pour les immeubles résidentiels à logements multiples, la subvention serait maintenue à 5000 $ par unité; les propriétaires pourraient recevoir jusqu’à 1 million de dollars pendant la durée du programme.

Dans sa nouvelle mouture, le programme couvrirait aussi la rénovation de bâtiments commerciaux et industriels. Des incitatifs fiscaux seraient mis en place pour encourager les propriétaires à miser sur un système de chauffage électrique.

Élargir [la portée] du programme au secteur commercial pourrait être un ajout hautement significatif à nos réductions d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du Québec et du Canada Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le Bloc québécois propose en outre d’accorder des subventions pouvant atteindre 15 000 $ pour la transition vers l’énergie géothermique dans le secteur agricole.

Cette version améliorée d’ÉcoÉNERGIE coûterait 400 millions de dollars annuellement, selon le Bloc.