La jeunesse discute de solutions pour le climat au siège de l'ONU

Le sommet, d’une durée d’une journée, sera l’occasion, pour près de 500 jeunes, militants et entrepreneurs, de discuter de solutions pour lutter contre les changements climatiques et de promouvoir leurs solutions.

Pour participer à cette rencontre, les jeunes de 18 à 29 ans devaient en faire la demande à l’ONU, qui a sélectionné les participants « en fonction de leur engagement démontré à faire face à la crise climatique et de leur leadership dans la proposition de solutions ».

Organisations et écoles étaient de leur côté invitées à proposer la candidature des « leaders de la lutte pour le climat » âgés de moins de 18 ans.

Parmi les participants, on retrouve Penny Tovar, 24 ans, influenceuse sur YouTube et Instagram, qui recommande des produits de beauté écoresponsables et éthiques, comme des marques de maquillage qui ont des programmes de recyclage, ainsi que Yusuf Omar, journaliste « nomade » de 30 ans originaire du Royaume-Uni. Ce dernier voyage dans le monde pour apprendre aux jeunes à raconter leurs histoires avec leurs téléphones portables.

Nous les jeunes avons été ignorés trop longtemps. Quand on se balade dans ce bâtiment, on voit beaucoup de gens vieux et surtout des hommes en costume-cravate. Ils sont détachés de la réalité , dit Yusuf Omar, qui pense aussi qu’il est « formidable d'être invités et d'aider les décideurs ».

Quant à Lalita P-Junggee, 30 ans, de l’île Maurice, elle a lancé une entreprise qui récupère des affiches publicitaires plastifiées pour en faire des sacs et qui, depuis cette année, fabrique aussi des serviettes hygiéniques biodégradables.

Certaines des personnes invitées par l’ONU ont cependant été dans l’impossibilité de faire le voyage, en raison de visas refusés.

Un sommet pour les dirigeants lundi

Ce sommet pour la jeunesse a été organisé en préparation du Sommet des Nations Unies pour le climat qui se tiendra lundi.

Représentants gouvernementaux, du milieu des affaires et de la société civile y ont été convoqués par le secrétaire général, Antonio Guterres, afin, selon lui, de discuter des « domaines qui se situent au cœur du problème », soit les secteurs qui génèrent le plus d’émissions de gaz à effet de serre.

Signe que la lutte contre les changements climatiques est un enjeu qui préoccupe de plus en plus la population, plus de quatre millions de personnes à travers le monde, selon les organisateurs, ont manifesté vendredi lors de la « grève du climat ».

Cette manifestation visait à faire comprendre aux décideurs qui seront présents au sommet de lundi de l'urgence de prendre des mesures drastiques pour empêcher la hausse de la température mondiale.

Hier des millions de personnes à travers le monde ont marché et demandé de véritables actions pour le climat. Les manifestants étaient surtout des jeunes. Nous avons montré que nous sommes unis et que nous ne pourrons pas être arrêtés , a d'ailleurs lancé à ce sujet Greta Thunberg lors de l'ouverture du sommet de la jeunesse à l'ONU, samedi matin.