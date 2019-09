Début de la chasse à l'orignal en Abitibi-Témiscamingue

La présidente régionale pour la Fédération des chasseurs et pêcheurs remarque d'ailleurs une nette augmentation du nombre d'adeptes à l'arc et à l'arbalète en Abitibi-Témiscamingue.

Nathalie Dallaire explique qu'avant l'automne 2016, la période de l'arc était dédiée à un seul engin. La nouvelle règlementation permet l'arbalète. Des personnes de tous âges s'inscrivent à un cours du Programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune pour apprendre à le manier.

« Une arbalète, ça s'épaule un peu comme une arme à feu, mais il n'y a pas de recul et c'est silencieux, mais il faut comprendre que c'est une arme de jet. La portée est plus courte. Ce n'est pas comme une arme à feu qu'on peut lancer un projectile à disons à 200 ou 300 mètres, ce n'est pas du tout la même portée alors il faut comprendre comment fonctionne l'engin », décrit la présidente régionale de la fédération.

Les femmes s'intéressent aussi davantage à la chasse

Les femmes sont également plus nombreuses à suivre leur conjoint dans les expéditions de chasse, remarque Nathalie Dallaire.

« L'augmentation des femmes dans les cours PESCOF [Programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune], on le dénote très clairement dans les cours de maniement pour la sécurité des armes à feu en général on le voit, il y a plus de présence féminine. Et même les femmes se regroupent entre elles pour faire des expéditions de chasse. Être entre femmes pour aller à la chasse c'est quelque chose qui est montant comme phénomène qui prend de plus en plus de place », ajoute-t-elle.

Les armes à feu seront permises du 12 au 27 octobre dans la zone 13.