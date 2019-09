Deux soeurs traversent le pays à dos de cheval

Un rêve qui ne date pas d'hier, puisqu'elles en discutent depuis leur jeune enfance.

C'est en 2017 toutefois que leur plan se concrétise : les deux soeurs débarquent à Mahone, en Nouvelle-Écosse. Elles prévoient traverser le pays en compagnie de leurs chevaux, Ora et Phoenix. Les jeunes femmes sont alors âgées de 18 et 23 ans.

Les deux soeurs ont terminé leur aventure après 250 jours complets à dos de cheval. Photo : CBC

Mais c'est après 116 jours à dos de cheval qu'elles décident que leur périple se fera sur deux voyages finalement.

On bougeait pas mal lentement. On faisait peut-être 20 à 30 kilomètres par jour et on avait près de 90 livres d'objets sur nos chevaux , dit Katie Keca. On avançait et on se disait ''d'accord, le Canada, c'est immense, ce sera un voyage de deux ans.

Le premier chapitre de leur voyage leur a beaucoup appris sur la réalité de se déplacer à cheval sur de longues périodes. Elles se sont beaucoup mieux préparées pour la deuxième partie du périple.

Nos quatre premiers mois, on a tout fait sur le dos de nos chevaux. Mais cette année, nous avons un véhicule de support, ce qui a vraiment changé pour le mieux notre expérience , dit Katie Keca, l'aînée des deux.

Le périple s'est fait sur deux voyages : le premier, de 116 jours, s'est étiré de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Sault Ste Marie, en Ontario. Photo : Radio-Canada

Juste d'avoir un lit pour aller dormir tous les soirs [...] et pour les chevaux, de juste nous avoir nous sur leur dos, c'est plus facile pour tout le monde.

Chapitre deux du voyage

Le départ pour cette deuxième partie de l'aventure s'est fait en Ontario, en juin dernier.

Katie et Jewel Keca ont voyagé pour près de 134 jours avant de pouvoir se mouiller les pieds dans l'océan pacifique, LEUR point d'arrivée

Elles sont arrivées à Surrey, en Colombie-Britannique, arborant leur plus grand sourire.

Katie Keca est agée de 25 ans et sa soeur, Jewel, de 20 ans. Photo : CBC

On est arrivée! On est arrivée! , disent-elles en sautant de leurs chevaux.

Pour arriver à destination, elles n'ont pas perdu de temps cette fois. Elles disent avoir voyagé sur le dos de leurs compagnons pour plus de 12 heures par jours et ce, peu importe les conditions extérieures. La pluie, les orages, les vents et le froid ont été des obstacles considérables à leur périple.

En plus d'avoir appris sur la vie et la nature qui les entoure, elles ont fièrement amassé plus de 12 000 dollars pour la Fondation Mira.

