De grandes artères fermées ce week-end à Montréal en raison du marathon

Les automobilistes qui utiliseront le réseau routier municipal devront eux aussi s'adapter avec la tenue du Marathon international de Montréal (Nouvelle fenêtre) .

Le coup d'envoi pour les parcours du 5 et du 10 kilomètres sera donné ce samedi à 8 h 30 sur le boulevard de Maisonneuve, à l'angle du boulevard Saint-Laurent. Les rues Sainte-Catherine, Saint-Urbain et Cartier devraient, en fonction de l’évolution de la course, être rouvertes à la circulation vers 13 h. À noter que les rues Saint-Denis et Berri figurent également dans le circuit.

Les coureurs du marathon et du demi-marathon devront pour leur part attendre dimanche pour entamer leur parcours, qui emprunteront entre autres les rues Ontario, Rachel, Notre-Dame, Hochelaga et le boulevard Rosemont. Le coup du départ sera donné à 7 h sur le boulevard René Lévesque à l'angle de la rue Saint-Urbain. La reprise de la circulation est prévue vers 15 h.

Carte générale des entraves de la fin de semaine Photo : Ministère des Transports - Gouvernement du Québec

Pont Honoré-Mercier

De vendredi 23 h à lundi 5 h, la fermeture complète du pont Honoré-Mercier en direction de Montréal (route 138 est, pont aval) est à prévoir avec une circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (une voie par direction). L'entrée de la rue Airlie demeure ouverte cependant. Des travaux sur la portion provinciale du pont sont annoncés.

Pont Victoria

De samedi 6 h à dimanche 4 h, la circulation se fera seulement en direction de la Rive-Sud sur le pont Victoria, avant un retour à la normale (une voie par direction).

Échangeur Turcot

À compter de vendredi 23 h 59 et jusqu'à lundi 5 h, les fermetures des bretelles suivantes seront en vigueur dans l'échangeur Turcot :

La bretelle menant de l'autoroute 15 sud (Décarie) à l'autoroute 20 ouest (vers Lachine, Dorval)

La bretelle menant de l'autoroute 15 sud (Décarie) à la route 136 / autoroute 720 est (vers le centre-ville)

La bretelle menant de l'autoroute 20 est à l'autoroute 15 nord (Décarie)

La bretelle menant de la route 136 / autoroute 720 ouest (venant du centre-ville) à l'autoroute 15 nord (Décarie)

Fermeture partielle d'une voie sur deux dans la bretelle menant de l'autoroute 20 est à la route 136 / autoroute 720 ouest (vers le centre-ville)

Sur la route 136 est (autoroute 720), fermeture de la sortie 2 (Avenue Atwater)

D'importantes fermetures sont à prévoir cette fin de semaine dans l'échangeur Turcot. Photo : Ministère des Transports - Gouvernement du Québec

Autoroute 10 (Bonaventure)

À compter de vendredi 23 h et jusqu'à lundi 5 h, les fermetures suivantes sont à prévoir sur l'autoroute 10 :

Fermeture complète de l'autoroute 10 est (vers le pont Samuel-De Champlain) entre la rue Wellington et l'entrée de la rue Carrie-Derick

Fermeture complète de l'autoroute 10 ouest (vers le centre-ville) entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, casino de Montréal) et la rue Wellington.

Fermeture complète de l'autoroute 10 est entre la sortie 4 (autoroute 15, boulevard Gaétan-Laberge) et l'Île des Sœurs

Projet Turcot / réseau local

La fermeture d'un tronçon de la rue Notre-Dame Ouest entre le boulevard Monk et l'avenue de Carillon est à prévoir ce samedi de 22 h à lundi 5 h.

Le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard Angrignon, incluant l'entrée pour l'autoroute 20 ouest, sera également fermé de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Une circulation locale sera néanmoins permise à partir de la rue Saint-Jacques pour accéder aux commerces.

Autoroute 30

À compter de vendredi 15 h et jusqu'à lundi 5 h :

Fermeture de l'autoroute 30 en direction est à Varennes et à Verchères, entre les km 100 et 108, avec une circulation à contresens (une voie par direction)

Fermetures par défaut en direction est des sorties 105 (Verchères, montée Calixa-Lavallée) et 107 (Calixa-Lavallée, rue Labonté) et des entrées de la montée Calixa-Lavallée et de la rue Labonté/montée Chicoine-Larose