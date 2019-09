Claude Villeneuve défend son rapport sur GNL Québec

Claude Villeneuve répond ainsi au metteur en scène et instigateur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne. Ce dernier accuse le biologiste de vouloir justifier l'implantation de cette usine sur les rives du Saguenay.

Claude Villeneuve met au défi Dominic Champagne de trouver des erreurs dans le rapport.

M. Champagne joue sur les émotions. C’est très bien. Les artistes sont là pour jouer sur les émotions puis j’admire beaucoup de choses qui sont faites par ces gens-là, mais l’essentiel du message n’est pas là. Nous, on a essayé de répondre à une question scientifique par des outils scientifiques et si on veut critiquer les chiffres qu’il y a dedans, bien venez-vous-en , mentionne Claude Villeneuve.

Il répète que le financement versé à la Chaire en éco-conseil par GNL Québec n'influence pas les résultats de ses travaux qu'il compte publier dans des revues scientifiques .